Evento promove encontro entre startups, corporações e investidores do agro

Evento online e gratuito reúne soluções inovadoras, desafios de grandes corporações e oportunidades de negócios no agro. Edição especial do Pitch Nights Cerrado acontece dia 4 de setembro, às 19h

O agronegócio, setor responsável por movimentar a economia brasileira e impulsionar a inovação no campo, será o destaque da próxima edição do Pitch Nights Cerrado, que acontece no dia 4 de setembro, às 19h, em formato online e gratuito.

O evento reúne startups com soluções tecnológicas, corporações apresentando desafios reais e investidores conectados ao setor, criando um ambiente propício para geração de negócios e parcerias estratégicas.

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca fortalecer o ecossistema de inovação voltado ao agro, promovendo conexões que aceleram tanto o crescimento de novas empresas quanto o desenvolvimento de soluções aplicáveis diretamente na cadeia produtiva.

Para André Koji, líder de Inovação Aberta da divisão agrícola da Bayer, o evento é um espaço que conecta quem realmente está fazendo acontecer no agro. “A gente sabe que o agro brasileiro já é gigante, mas ainda tem muita oportunidade para inovar. Mesmo com toda a tecnologia, ainda perdemos até 40% da produtividade por pragas e dentro de um mesmo talhão, a diferença de produtividade pode chegar a 30%, ou seja, tem espaço de sobra para soluções digitais que ajudem o produtor a tomar decisões melhores, economizar recursos e regenerar o solo”.

Valquer Novaes, Founder e CEO da SOU AgroSoluções, também está na expectativa. Para ele, é muito importante esse tipo de evento para conseguir alinhar as expectativas e ver o que o mercado e as corporações estão almejando e desejando como soluções.

“É muito relevante o que eles pensam ali de presente e de futuro, para a parte de tecnologia, para avaliar se está alinhado com nosso plano estratégico de desenvolvimento e crescimento e para onde a gente está levando a empresa e a nossa solução. Então, ter esse contato, ter esse momento com as empresas é extremamente importante e estratégico para nós”, comenta Valquer

O Pitch Nights Cerrado é um espaço de interação entre diferentes agentes do mercado e, nesta edição, pretende ampliar ainda mais a rede de contatos entre quem empreende, investe e busca novas tecnologias para o campo.

Serviço

Pitch Nights Cerrado: Edição Agro

Data: 4 de setembro de 2025

Horário: 19h

Formato: Online e gratuito

Inscrições: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: lu.ma/l22ja48l.

Vagas limitadas!