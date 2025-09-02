Equatorial Goiás registra aumento de mais de 22% nas ocorrências envolvendo queimadas em um ano 

Goiânia, setembro de 2025 – Entre janeiro e agosto de 2025, a Equatorial Goiás registrou 167 ocorrências de queimadas que atingiram diretamente a rede elétrica, o que representa um aumento de mais de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Somente em agosto, foram identificados 46 registros, ou seja, quase dois casos por dia.



Além de comprometer a continuidade do fornecimento de energia, as queimadas provocam riscos à segurança da população, dificultam o trabalho das equipes de manutenção e podem causar danos à infraestrutura elétrica. “Em 2025, estamos enfrentando queimadas de maior extensão e em áreas mais sensíveis da rede elétrica. Isso amplia a complexidade no atendimento e exige uma atuação ainda mais coordenada para garantir a segurança da população e a continuidade do fornecimento”, explica o gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.



Fator 30,30,30 e sua influência nas queimadas



As condições climáticas em Goiás estão inseridas no chamado fator 30,30,30 – combinação de temperatura acima de 30 °C, umidade relativa do ar abaixo de 30% e ventos moderados ou fortes. Esse conjunto torna o ambiente muito mais propício a uma queimada e à propagação das chamas.



Atualmente, a situação está ainda mais crítica: a umidade no estado já se encontra abaixo de 20%. Isso significa vegetação mais seca, maior facilidade para o fogo se alastrar e dificuldades adicionais no trabalho de contenção. Como a maioria dos incêndios tem origem em ações humanas, a prevenção e a conscientização se tornam fundamentais nesse período.



Casos recentes reforçam alerta



No mês de agosto, duas grandes ocorrências ilustraram a gravidade do cenário em Goiás. Uma queimada próxima à subestação que atende Aragoiânia, Guapó, Posselândia e Varjão provocou interrupção temporária no fornecimento de energia, normalizado em 22 minutos após manobras telecomandadas.



Em Anápolis, um incêndio sob uma linha de transmissão afetou o abastecimento em Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Abadiânia, Cocalzinho e Alexânia. Nesse caso, o fornecimento foi restabelecido em 16 minutos, com apoio das equipes locais.



Ranking de cidades



Entre os locais com maior número de ocorrências neste ano estão:



Goiânia – 38 registros;

Anápolis –15 registros;

Catalão – 10 registros;

Aparecida de Goiânia – 8 registros;

Morrinhos – 5 registros

Os números reforçam a necessidade de conscientização da população. “As queimadas não colocam em risco apenas a segurança da rede elétrica, mas também a vida das pessoas e o meio ambiente. A colaboração da sociedade é fundamental para evitar esse tipo de ocorrência e garantir um fornecimento de energia mais seguro e contínuo”, destaca o gerente.