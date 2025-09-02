Terça, 02 de Setembro de 2025 16:47
Geral Show do agro

Sustentabilidade e Ciência:

 A Realidade sobre Agrotóxicos, Taxonomia e Aplicação Aérea

02/09/2025 09h15
Por: Redação Fonte: CCAS
Luís Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Engenheiro Agrônomo, Ex-Secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do MAPA
Luís Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Engenheiro Agrônomo, Ex-Secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do MAPA

Por Luís Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Engenheiro Agrônomo, Ex-Secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do MAPA

Nos debates sobre o futuro da agricultura brasileira, dois temas vêm ganhando destaque: a construção da Taxonomia Sustentável Nacional e as discussões em torno da aplicação aérea de defensivos agrícolas, especialmente por meio de drones.

Embora distintos, esses temas se entrelaçam no coração da sustentabilidade agrícola: como garantir produtividade, segurança alimentar e proteção ambiental baseando-se em evidências científicas e não em preconceitos ou simplificações?

O dilema regulatório: ciência ou proibição?

A proposta brasileira de uma taxonomia sustentável — instrumento essencial para orientar financiamentos verdes — inclui critérios para determinar quais atividades econômicas são elegíveis ao selo da sustentabilidade. Um dos pontos mais controversos é a exclusão automática de agrotóxicos listados em convenções internacionais como a de Estocolmo e Roterdã. Porém, a redação atual da proposta permite exceções para usos previstos na legislação brasileira, desde que tecnicamente justificados.

Essa cláusula de exceção é fundamental. As próprias convenções internacionais preveem usos restritos, controlados e autorizados mediante critérios técnicos, como no caso da sulfluramida, autorizada no Brasil para o controle de formigas cortadeiras em florestas comerciais e projetos de restauração. Ignorar essas exceções criaria insegurança jurídica, desconsideraria a realidade fitossanitária do país e comprometeria práticas reconhecidamente sustentáveis.

Aplicação aérea: menos impacto do que se imagina

Em paralelo, a aplicação aérea — seja por avião ou drone — tem sido injustamente demonizada como mais perigosa ao meio ambiente. No entanto, a ciência demonstra o contrário.

Estudos recentes utilizando sensores térmicos, túneis de vento e adjuvantes naturais, como alginato de sódio, mostram que os riscos de deriva (dispersão indesejada do produto) podem ser reduzidos a níveis desprezíveis. Equipamentos modernos com bicos antideriva e sistemas de controle digital garantem precisão, menor volume aplicado e menor exposição do operador.

Em termos comparativos, a aplicação aérea supera métodos terrestres (como costal ou tratorizada) em:

·Uniformidade da pulverização;
·Redução de impacto físico no solo;
·Menor pegada de carbono por hectare tratado;
·Menor exposição humana direta ao defensivo.

Modelos internacionais como os adotados pela Alemanha (BBA) oferecem classificações de redução de deriva (50%, 75%, 90%) com base em evidências empíricas e testes rigorosos — uma metodologia que poderia inspirar a regulação brasileira.

Sem mitos: sustentabilidade com base em evidência

A sustentabilidade não se constrói com proibições simplistas, mas com escolhas técnicas, ciência aplicada e reconhecimento da complexidade dos sistemas agroecológicos. Eliminar completamente o uso de defensivos listados em convenções internacionais — mesmo quando autorizados por exceção — é negligenciar a ciência e o próprio texto dos tratados. Do mesmo modo, restringir a pulverização aérea por preconceito e não por evidência compromete a modernização responsável da agricultura.

É preciso avançar para uma agricultura tecnicamente robusta, ambientalmente responsável e juridicamente segura, onde o uso de defensivos siga o manejo integrado, o controle de deriva e a rastreabilidade — independentemente do meio de aplicação.

O que está em jogo

·A credibilidade científica da Taxonomia Nacional Sustentável;
·A viabilidade de cadeias produtivas sustentáveis, como reflorestamento e ILPF;
·A capacidade do Brasil de liderar com responsabilidade a produção de alimentos com base na ciência tropical.

Em um momento em que o mundo exige mais responsabilidade ambiental da agricultura, o Brasil tem a chance de mostrar que é possível produzir com eficiência e respeito ao meio ambiente, desde que as decisões sejam pautadas pela ciência.

A construção da taxonomia sustentável brasileira precisa refletir a complexidade do campo, valorizando inovações tecnológicas como a aplicação aérea moderna e reconhecendo as exceções técnicas previstas em acordos internacionais. Negar isso é retroceder. O futuro da sustentabilidade no agro não está na proibição indiscriminada, mas na capacidade de integrar rigor técnico, inovação e realidade produtiva em políticas coerentes e eficazes. É hora de virar o jogo do discurso e trazer a ciência de volta ao centro das decisões.

