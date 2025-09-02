Terça, 02 de Setembro de 2025 16:39
Geral ExpoGenética

Alta consolida força genética nos leilões da ExpoGenética 2025

Com presença expressiva nos principais remates e criatórios da feira, a Alta reforça a consistência de sua bateria de Corte Zebu e se destaca na liderança no fornecimento de genética

02/09/2025 09h08
Por: Redação Fonte: AlfaPress

          Dados mostram que genética da Alta foi um dos destaques da ExpoGenetica 2025 

Dados levantados a partir dos leilões realizados durante a ExpoGenética 2025 mostram que a genética Alta teve papel de destaque em volume, valorização e presença entre os animais comercializados. Entre os 10 touros com maior número de progênies vendidas no evento, nove pertencem à bateria da empresa, responsáveis por 37% do total de filhos analisados. No geral, 44% dos animais vendidos são descendentes de reprodutores Alta.

Outro recorte que chama atenção: os 15 lotes com maior valorização durante a feira são todos filhos de touros da bateria Alta, com destaque para Diplomata da Agronova, REM USP, REM Passaporte e REM Armador, reprodutores amplamente utilizados nos principais plantéis do Brasil.

De acordo com o gerente de Corte da Alta, Manoel Sá, os números refletem o compromisso com a seleção genética baseada em dados, desempenho e aplicabilidade.“Esse resultado é fruto de um trabalho sério, técnico e de longo prazo. Não se trata apenas de vender sêmen, mas de entregar ao criador um pacote de soluções e informações que irão auxiliar e ter uma aplicabilidade prática, de acordo com o sistema de produção e objetivo de seleção de cada cliente”, explica.

A análise consolidada dos leilões da feira mostra ainda que, entre todos os animais avaliados, 67% são filhos de touros da bateria Alta e 76% são netos maternos, confirmando a expressiva presença da genética Alta no evento e a confiança de longo prazo construída com o mercado.“A aceitação dos nossos reprodutores por parte dos principais fornecedores de genética, criadores que expõem o trabalho na maior mostra de animais zebuínos do país, mostra o quanto a nossa bateria está alinhada com as necessidades do produtor. Genética multiqualificada é o que entregamos ao mercado”, destaca o gerente de Corte Zebu, Rafael Oliveira.

A Alta Brasil possui mais de 500 touros em coleta na Central de Biotecnologia e Difusão Genética, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Desses, mais de 200 reprodutores são da raça Nelore. “A Alta é a principal Central de Nelore do Brasil e a presença da nossa genética em diversos pavilhões com touros e progênies confirma a qualidade da nossa genética distribuída de Norte a Sul do país. Ser Alta é, de fato, fazer a diferença na pecuária brasileira”, conclui.

