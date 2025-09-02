Terça, 02 de Setembro de 2025 16:47
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,47

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralDesaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que WashingtonGeralVereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiarGeralEm meio ao “tarifaço”, DATAGRO reúne cadeia da carne no 5º Fórum Pecuária Brasil em São PauloGeralEvento promove encontro entre startups, corporações e investidores do agroGeralEquatorial Goiás registra aumento de mais de 22% nas ocorrências envolvendo queimadas em um ano 
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Geral Sucessão

Aliados pressionam Jair Bolsonaro a apontar sucessor para 2026

A articulação ocorre em meio à disputa interna na direita para definir quem vai representar o bolsonarismo na eleição do ano que vem.

02/09/2025 09h05
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

História de Salvador Strano/CNN BRasil/MSN

O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira (1º) com a senadora Damares Alves (PL-DF) e com o deputado Arthur Lira (PP-AL), na véspera do início do julgamento do plano de golpe.

A articulação ocorre em meio à disputa interna na direita para definir quem vai representar o bolsonarismo na eleição do ano que vem.

O ex-presidente está inelegível, por conta de dois processos de abuso de poder político na Justiça Eleitoral. Mas a possibilidade de uma condenação penal acelerou a articulação pela indicação de um sucessor.

Estão na corrida: os filhos, Eduardo (PL-SP) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais; Ronaldo Caiado, de Goiás; Ratinho Júnior, do Paraná, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo.

Tarcísio é o único do grupo que ainda poderia concorrer à reeleição ao governo estadual.

Nesta segunda-feira, Eduardo defendeu a um canal de direita no YouTube que todos estejam na urna. Mas argumentou que "a voz do bolsonarismo" precisa vir de um nome da própria família.

Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o candidato à Presidência pelo partido será Jair Bolsonaro, ou quem o ex-presidente escolher para a vaga.

A família Bolsonaro tem classificado os apelos pela indicação de um sucessor como oportunismo político. No Congresso, os conservadores querem aproveitar o julgamento no Supremo para pressionar os líderes a pautarem o PL da Anistia na Câmara dos Deputados.

Não há, entretanto, consenso sobre a extensão da anistia. Bolsonaristas defendem que o perdão ao ex-presidente poderia, inclusive, aliviar as sanções e tarifas americanas ao Brasil. Mas ministros do supremo deram indícios de que um projeto do tipo poderia ser derrubado pelo plenário da casa.

Outra opção, com menos resistência entre líderes do Centrão e no Judiciário, seria diminuir a pena prevista nos crimes identificados com os invasores do Oito de Janeiro. O que, em tese, levaria a uma revisão geral das penas impostas ao grupo.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
“Não nos interessa” PL muda discurso e diz que PEC da Blindagem não é mais prioridade
Sabotagem Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio
“Ratos” Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
“Desculpas” Líder do PL na Câmara diz que não houve acordo pela anistia e pede desculpas a Motta; veja
HM em assessoria Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado
“Moleque!” Senadora bolsonarista detona Eduardo Bolsonaro: “moleque”
Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 15h04
32°
Tempo limpo

Mín. 20° Máx. 32°

30° Sensação
5.51 km/h Vento
19% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (03/09)

Mín. 21° Máx. 33°

Tempo limpo
Amanhã (04/09)

Mín. 20° Máx. 35°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio Filhos de Jair Bolsonaro se articulam para conter avanço do governador de São Paulo
2
Geral - Há 5 dias Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí
3
Geral - Há 6 dias Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
4
Geral - Há 6 dias Vereador em Jataí propõe criação de parque
5
Geral - Há 5 dias Rota Verde já está construindo 8 das 9 bases para atendimento dos usuários
Blogs e colunas
Economia Economia Desaceleração do PIB: Brasília ainda pesa mais do que Washington
AgroNegócio AgroNegócio Vereador faz requerimento de utilidade pública para instituição da agricultura familiar
Bastidores da Política Bastidores da Política Aliados pressionam Jair Bolsonaro a apontar sucessor para 2026
Cultura Cultura Por que Brasil e Argentina decidiram priorizar a alfabetização de suas crianças?
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19
Rio Verde - GO Rota Verde segue com melhorias da BR-060 e BR-452, incluindo recuperação de defensas metálicas
Goiânia - GO Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias