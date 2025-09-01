Terça, 02 de Setembro de 2025 03:08
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,38

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EducaçãoPor que Brasil e Argentina decidiram priorizar a alfabetização de suas crianças?GeralCâmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19GeralGrupo Equatorial lança Edital da Chamada Pública de Projetos 2025 com R$ 56 milhões para iniciativas de Eficiência Energética (PEE)GeralDificuldades jurídicas e condenação política de Jair BolsonaroGeralRota Verde segue com melhorias da BR-060 e BR-452, incluindo recuperação de defensas metálicas
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Educação Alfabetizar

Por que Brasil e Argentina decidiram priorizar a alfabetização de suas crianças?

A alfabetização é o alicerce de toda a trajetória educacional

01/09/2025 11h47
Por: Redação Fonte: Loures Comunicacão

Brasil contra a Argentina modelo de tabela de pontuação do jogo 3d ilustração em vetor | Vetor Premium 

Por *Veveu Arruda e **Florencia Mezzadra

Essa pergunta revela algo maior do que aparenta. Quando países com visões econômicas e políticas tão distintas, como o Brasil e a Argentina hoje, escolhem colocar um mesmo tema no centro de sua agenda educacional, vale a pena investigar o porquê.

De um lado, o Brasil lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Do outro, a Argentina anunciou o Plan Nacional de Alfabetización. Ambos com o mesmo objetivo: garantir que todas as crianças aprendam a ler e escrever até os primeiros anos do ensino fundamental. Mas o que move essa convergência?

A resposta está na urgência do problema e na robustez das evidências. A alfabetização é o alicerce de toda a trajetória educacional. Crianças que não aprendem a ler nos primeiros anos enfrentam maiores chances de abandono escolar, piores perspectivas de renda e menor participação na sociedade. Como mostrou Eric Hanushek, da Universidade de Stanford, o nível de aprendizagem, mais do que os anos de escolaridade, está diretamente associado ao crescimento econômico de longo prazo. Países que investem em aprendizagem de base colhem dividendos em produtividade, inovação e equidade.

Além disso, o indicador de pobreza de aprendizagem do Banco Mundial, que mede a proporção de crianças de 10 anos que não conseguem ler e compreender um texto simples, escancara a gravidade do problema na América Latina: mais de cinco em cada 10 crianças estão nessa condição. E, após a pandemia, esse número subiu ainda mais. Combater essa chaga é não apenas uma demanda moral, mas também uma condição para o desenvolvimento sustentável. Na Argentina, somente 57% das crianças são alfabetizadas e no Brasil, 59,2%.

O que também chama atenção é que, apesar das diferenças ideológicas, os caminhos escolhidos por Brasil e Argentina se assemelham. Ambos os programas reconhecem que a alfabetização deve ser uma prioridade nacional, mas com respeito aos arranjos e políticas locais. É necessário, ainda, ter avaliações periódicas e metas claras de aprendizagem, que orientem políticas e recursos, pois não bastam ações pontuais, o que se exige são políticas públicas estruturantes, duradouras e com escala.

Assim, o governo federal deve estabelecer as diretrizes e metas nacionais, formular políticas públicas de larga escala, garantir o financiamento e a assistência técnica aos estados e municípios, e promover a avaliação e o monitoramento do progresso. E, sobretudo, é preciso haver coordenação nacional, com liderança, apoio técnico e financiamento para os entes subnacionais.

Já os governos estaduais devem ser o elo entre governo federal e municípios, o que inclui a adaptação das políticas nacionais às realidades locais, a oferta de formação continuada para professores, a distribuição de materiais didáticos, o apoio técnico e financeiro aos municípios menores e a implementação de sistemas de avaliação estaduais que complementam as avaliações federais.

E os municípios são a ponta da linha no processo de alfabetização, pois estão em contato direto com as escolas, professores, alunos e famílias. A eles cabe a gestão das redes de ensino fundamental, a contratação e formação inicial de professores, a garantia de infraestrutura adequada, a promoção da participação da comunidade e a implementação das ações pedagógicas em sala de aula. É no município que a política se materializa e atinge o aluno.

Quando políticas públicas convergem em contextos tão distintos, sinaliza que há evidências consolidadas do que funciona. Isso também reforça a ideia de que a educação básica, especialmente nos anos iniciais, deveria ser um pacto suprapartidário, orientado pela ciência, pelos dados e por um compromisso ético com o futuro das crianças. Seria interessante ver cada vez mais países da região seguindo esse caminho.

Erradicar a pobreza de aprendizagem é possível. E agora temos exemplos concretos de experiências robustas em curso, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada estabeleceu como meta que 80% das crianças brasileiras estejam plenamente alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental até 2030, e 100% até 2032. E o Plan Nacional de Alfabetización que investe na formação de professores, materiais didáticos e estratégias de apoio pedagógico. Tudo isso é um acervo crescente de conhecimento sobre o que realmente faz diferença dentro da sala de aula.

*Professor e advogado, Veveu Arruda preside a Associação Bem Comum, que apoia 18 Estados e municípios brasileiros na melhoria da aprendizagem, com foco na alfabetização. Foi prefeito de Sobral, que alcançou o melhor Ideb do Brasil em sua gestão, e pesquisador na Columbia University.

**Florencia Mezzadra é gerente/líder na Argentina da Fundação Instituto Natura, organização sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento humano na América Latina. De 2016 a 2019, foi diretora de Educação Continuada do Instituto Nacional de Formação Docente, vinculado ao Ministério da Educação da Argentina. Anteriormente, foi diretora do Programa de Educação do Centro de Implementação de Políticas Públicas (CIPPEC). É autora de livros sobre política educacional, como "A Construção da Justiça Educacional" e "Apostando na Docência", além de diversos artigos de pesquisa sobre temas específicos.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Teatro Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim As apresentações, que fazem parte do aniversário de 13 anos da Farândola Circo-Teatro chega a Goiânia e Aparecida de Goiânia com entrada franca
Teatro-Circo Farândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFG Apresentação será gratuita
Nova Veneza - GO Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade
Cidade de Goiás Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  
Teatro Cia Corpo na Contramão apresenta o infantil “Dangerosíssima Viagem” no Orum Aiyê Quilombo Cultural e no Esparta Arte e Cultura
“Menos da Metade” Quasar volta a apresentar em Goiânia o espetáculo que dá voz ao Cerrado
Cultura
Sobre Cultura
No Centro Cultural Basileu Toledo França todos os dias você tem um encontro marcado com a cultura Jataiense e Goiana. Visite nosso Centro Cultural, ele fica na Avenida Goiás no antigo Olho D´agua.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 23h04
22°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 33°

21° Sensação
2.26 km/h Vento
39% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (03/09)

Mín. 20° Máx. 33°

Tempo limpo
Amanhã (04/09)

Mín. 21° Máx. 33°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio Filhos de Jair Bolsonaro se articulam para conter avanço do governador de São Paulo
2
Geral - Há 5 dias Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí
3
Geral - Há 6 dias Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
4
Geral - Há 6 dias Vereador em Jataí propõe criação de parque
5
Geral - Há 5 dias Rota Verde já está construindo 8 das 9 bases para atendimento dos usuários
Blogs e colunas
Cultura Cultura Por que Brasil e Argentina decidiram priorizar a alfabetização de suas crianças?
Saúde Saúde Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19
Economia Economia Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás
AgroNegócio AgroNegócio O impacto do aumento dos juros nos contratos de crédito rural
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19
Rio Verde - GO Rota Verde segue com melhorias da BR-060 e BR-452, incluindo recuperação de defensas metálicas
Goiânia - GO Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias