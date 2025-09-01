Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19

Por Francisco Cabral

A Câmara Municipal de Jataí decretou a suspensão das atividades presenciais entre os dias 1º e 7 de setembro, em resposta à intimação da Vigilância Sanitária Municipal e em conformidade com a Nota Técnica SES/GO nº 18/2024, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. A medida tem como objetivo intensificar a prevenção e o controle da Covid-19 e de síndromes gripais entre servidores, vereadores e cidadãos.

Segundo a Portaria nº 94/2025, publicada pela presidência da Casa, todos os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem ser imediatamente reportados ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Municipal e ao setor de Recursos Humanos da Câmara. Afastamentos de servidores sintomáticos ou positivados deverão durar cinco dias. Além disso, cópias de exames laboratoriais ou testes rápidos devem ser encaminhadas às autoridades sanitárias municipais.

Os procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes deverão ser reforçados, especialmente em setores onde houver confirmação de casos da doença, utilizando produtos devidamente autorizados pela Anvisa. O texto também determina a observância rigorosa de medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde, como higienização frequente das mãos, ventilação adequada, uso de equipamentos de proteção individual e afastamento imediato de casos sintomáticos.

Fica estabelecida ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da Câmara Municipal pelo período de 15 dias, a partir da data da publicação da portaria. A situação epidemiológica interna será monitorada diariamente, e eventuais alterações relevantes deverão ser comunicadas imediatamente à presidência.

Durante a suspensão das atividades presenciais, os servidores permanecerão em regime de home office e deverão estar disponíveis durante o expediente. O retorno às atividades presenciais está previsto para 8 de setembro de 2025.