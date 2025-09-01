Segunda, 01 de Setembro de 2025 10:40
Geral Covid 19

Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19

A medida tem como objetivo intensificar a prevenção e o controle da Covid-19 e de síndromes gripais entre servidores, vereadores e cidadãos.

01/09/2025 09h36
Por: Redação Fonte: Secom Câmara

Por Francisco Cabral

A Câmara Municipal de Jataí decretou a suspensão das atividades presenciais entre os dias 1º e 7 de setembro, em resposta à intimação da Vigilância Sanitária Municipal e em conformidade com a Nota Técnica SES/GO nº 18/2024, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. A medida tem como objetivo intensificar a prevenção e o controle da Covid-19 e de síndromes gripais entre servidores, vereadores e cidadãos.

Segundo a Portaria nº 94/2025, publicada pela presidência da Casa, todos os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem ser imediatamente reportados ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Municipal e ao setor de Recursos Humanos da Câmara. Afastamentos de servidores sintomáticos ou positivados deverão durar cinco dias. Além disso, cópias de exames laboratoriais ou testes rápidos devem ser encaminhadas às autoridades sanitárias municipais.

Os procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes deverão ser reforçados, especialmente em setores onde houver confirmação de casos da doença, utilizando produtos devidamente autorizados pela Anvisa. O texto também determina a observância rigorosa de medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde, como higienização frequente das mãos, ventilação adequada, uso de equipamentos de proteção individual e afastamento imediato de casos sintomáticos.

Fica estabelecida ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da Câmara Municipal pelo período de 15 dias, a partir da data da publicação da portaria. A situação epidemiológica interna será monitorada diariamente, e eventuais alterações relevantes deverão ser comunicadas imediatamente à presidência.

Durante a suspensão das atividades presenciais, os servidores permanecerão em regime de home office e deverão estar disponíveis durante o expediente. O retorno às atividades presenciais está previsto para 8 de setembro de 2025.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
