Segunda, 01 de Setembro de 2025 10:40
Geral Oportunidade: 

Grupo Equatorial lança Edital da Chamada Pública de Projetos 2025 com R$ 56 milhões para iniciativas de Eficiência Energética (PEE)

Projetos podem ser inscritos até 28 de outubro no portal oficial da Chamada Pública

01/09/2025 09h31
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
Foto: Divulgação digital
Foto: Divulgação digital

Goiânia, agosto de 2025 - O Grupo Equatorial anuncia o lançamento do Edital da Chamada Pública de Projetos 2025 do Programa de Eficiência Energética (PEE), oferecendo mais de R$ 56 milhões em investimentos. A iniciativa busca selecionar projetos inovadores que promovam a eficiência energética e reduzam o desperdício de energia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável nas áreas de concessão do grupo.

As inscrições já estão abertas e seguem até 28 de outubro de 2025, exclusivamente pelo portal oficial da Chamada Pública: Equatorial Energia CPP. Podem participar empresas e instituições de diversos setores, entre eles Poder Público, Comércio e Serviços, Iluminação Pública, Residencial (Bônus Eficiente) e Rural.

“Estamos transformando a forma de utilizar a energia elétrica, apoiando práticas inovadoras e sustentáveis que promovem maior eficiência no consumo. A Chamada Pública de Projetos 2025 representa uma oportunidade única para que empresas e instituições implementem iniciativas capazes de reduzir o uso de energia e, ao mesmo tempo, gerem impactos econômicos e sociais positivos nas comunidades atendidas”, destaca o gerente do PEE e PDI no Grupo Equatorial, Rodrigo Campos.

Cronograma da Chamada Pública:
- 26/08/2025: Abertura do edital e início do período para envio de perguntas e propostas;
- 24/09/2025: Workshop Técnico presencial em Goiás;
- 19/12/2025: Divulgação final dos projetos selecionados.

Desde sua criação, o Programa de Eficiência Energética do Grupo Equatorial tem sido um pilar na promoção do uso racional de energia, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de reduzir o consumo de energia com a modernização de sistemas de iluminação e refrigeração, instalação de sistemas fotovoltaicos dentre outros. O programa tem impulsionado projetos que beneficiam comunidades especialmente em áreas vulneráveis, reafirmando o compromisso do Grupo Equatorial com a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades.

Workshop Técnico 
Como parte das ações de suporte aos participantes, a Equatorial realizará um Workshop Técnico gratuito, realizado em formato online e presencial (com vagas limitadas). O evento tem como objetivo orientar os proponentes sobre as especificações do edital, critérios de seleção e uso do portal de submissão das propostas. Além das apresentações sobre o Programa de Eficiência Energética e detalhes do edital, haverá um espaço dedicado ao esclarecimento de dúvidas. 

Link para inscrições: 
Consulte o cronograma na íntegra no portal Equatorial Energia CPP
