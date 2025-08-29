Sexta, 29 de Agosto de 2025 14:45
Geral Pavimentação

Rota Verde segue com melhorias da BR-060 e BR-452, incluindo recuperação de defensas metálicas

Serviços abrangem roçada, reparos no pavimento, implantação de SAUs e reforço da sinalização nas duas rodovias

29/08/2025 10h18
Por: Redação Fonte: letteracomunicacao.com.br
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

A Rota Verde Goiás mantém o ritmo de serviços de melhoria, conservação e modernização nas rodovias BR-060 e BR-452, no trecho entre Goiânia e Itumbiara via Rio Verde. Entre as atividades programadas para esta semana, até domingo, destaca-se a recuperação de defensas metálicas em vários pontos de toda a extensão das duas rodovias sob concessão, em ambos os sentidos. Essenciais para a segurança viária, as defensas atuam como barreiras de proteção, absorvendo impactos e evitando que veículos saiam da pista em casos de acidente.

Na BR-060, além da recuperação de defensas metálicas, estão em andamento serviços de roçada manual e mecanizada, fresagem de revestimento asfáltico, aplicação de microrrevestimento, remendo superficial e profundo do pavimento implantação de quatro bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), sinalização horizontal em retornos, limpeza de drenagem, recolhimento de lixo. Essas ações garantem mais conforto, segurança e visibilidade aos usuários.

Já na BR-452, a programação inclui roçada, fresagem de revestimento, remendo superficial e profundo do pavimento, implantação de quatro novas bases do SAU, sinalização vertical em pontes, recolhimento de lixo e limpeza de drenagem. O conjunto de serviços reforça o compromisso da concessionária em manter a via em boas condições de tráfego, ampliando a segurança em um corredor rodoviário de grande importância econômica e logística.

A Rota Verde Goiás orienta os motoristas a reduzir a velocidade e redobrar a atenção nos pontos em que há obras, manutenção e limpeza em andamento. A presença de equipes e máquinas ao longo dos 426 quilômetros de rodovias BR-060 e BR-452 concedidas está sinalizada e exige prudência para garantir a segurança de todos que trafegam pelas vias.

 Plano de 100 Dias superou a meta

A força-tarefa emergencial da Rota Verde para os primeiros meses de operação da BR- 060 e BR-452, o chamado Plano de 100 Dias, terminou no início de agosto com metas superadas e com resultados concretos, visíveis e mensuráveis para quem trafega por essa importante malha viária do Estado de Goiás. Para se ter ideia da atividade intensificada das frentes de serviços, formada por mais de 205 trabalhadores, as obras no pavimento entregues tiveram um volume sete vezes superior ao acordado no contrato de concessão firmado com a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

No período, foram reconstruídos 203.573 metros quadrados de pavimento, 710% a mais que a meta. A substituição e implantação de placas de sinalização foi outro serviço que superou e muito a meta estabelecida. No Plano dos 100 Dias, foram implantadas e trocadas 196 placas, 325% mais que inicialmente previsto. Também foram feitas revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos e serviços de roçada e limpeza. Com o encerramento do Plano de 100 Dias, a Rota Verde Goiás marca o início de uma nova fase para as BR-060 e BR-452.

Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
