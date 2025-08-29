Sexta, 29 de Agosto de 2025 14:46
Geral Oportunidade

Atacadão abre 215 vagas de emprego em Goiás

Oportunidades serão para unidades da rede em todo estado

29/08/2025 10h15
Por: Redação Fonte: Loures Comunicacão

Goiânia, agosto de 2025 - O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros, está com 215 vagas de emprego em Goiás. As oportunidades são para atuação em todo o estado, contemplando os cargos de operador de caixa, fiscal de prevenção e repositor.

Para participar do processo seletivo, é preciso ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã e/ou tarde. Não é exigida experiência anterior, o que representa uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado. A iniciativa reforça o compromisso da rede em gerar empregos e ampliar o acesso a oportunidades no estado.

Os contratados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo refeição no local, vale-transporte ou estacionamento gratuito, assistência médica e odontológica, seguro de vida Bradesco, auxílio-creche, kit enxoval, TotalPass, cartão de crédito Atacadão, kit de Natal, premiação anual (PLR), reembolso universitário, licença maternidade e paternidade estendida, além de convênio com o Sesc.

Os interessados podem enviar o currículo no site do Atacadão, acessando a página Trabalhe Conosco: Link ou entregar o currículo diretamente em uma loja do Atacadão mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

