Geral “Não nos interessa”

PL muda discurso e diz que PEC da Blindagem não é mais prioridade

A proposta enfrenta resistência popular e tem sido vista como uma medida que protege exclusivamente os próprios parlamentares

29/08/2025 10h04
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
PL muda discurso e diz que PEC da Blindagem não é mais prioridade

Da Redação CNN /MSN

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, que visa estabelecer limites para investigações contra parlamentares, teve sua tramitação paralisada após intensos embates entre deputados durante reuniões realizadas na Câmara dos Deputados. A apuração é de Julliana Lopes no CNN Arena.

O texto, que ainda não foi divulgado publicamente, gerou forte tensão durante um encontro na residência de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na ocasião, parlamentares da oposição acusaram integrantes da base aliada de vazarem prints do documento para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta enfrenta resistência popular e tem sido vista como uma medida que protege exclusivamente os próprios parlamentares. Em declaração recente, líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), indicou que o texto não será mais prioridade para o PL, que teme desgaste político ao defender sozinho a proposta, enquanto o Centrão mantém distância do debate público.

A base governista, por sua vez, considera positivo o travamento da PEC, argumentando que o texto é impopular e sua não tramitação representa uma vitória. As discussões devem ser retomadas na próxima semana, porém o início do julgamento relacionado aos eventos de 8 de janeiro pode impactar o calendário de debates.

Fonte: CNN Brasil/MSN

