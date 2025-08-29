Sexta, 29 de Agosto de 2025 14:46
Geral Mais forte

Pesquisa dá força a Tarcísio em disputa com clã Bolsonaro;

PCC lavou dinheiro na Faria Lima

29/08/2025 09h58
Por: Redação Fonte: Brasil247
Pesquisa dá força a Tarcísio em disputa com clã Bolsonaro;

Leopoldo Vieira/Brasil 247/MSN

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato do Centrão e da Faria Lima nas eleições presidenciais de 2026, ganhou força na disputa interna da direita com a nova pesquisa AtlasIntel, encomendada pela Bloomberg e divulgada nesta quinta-feira (28).

Segundo o levantamento, Freitas derrotaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 48,4% a 46,6% das intenções de voto, enquanto o petista, em julho, liderava com quatro pontos de vantagem. A popularidade do presidente caiu para 48% em agosto, com a desaprovação marcando 51%.

Com isso, deve se acirrar, na direita, a disputa entre Centrão e Faria Lima contra o clã Bolsonaro pelo nome que enfrentará o presidente Lula no próximo ano. O mercado financeiro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de pesquisas como esta, podem definir a questão.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoia agressão de Donald Trump ao Judiciário brasileiro Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoia agressão de Donald Trump ao Judiciário brasileiro (Foto: Reprodução )

Lula empataria, no segundo turno, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (48,3% a 48,3%), que está inelegível, mas espera a votação de sua anistia pelo Congresso, e, na margem de erro, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (48,8% a 47,9%). Ela se mostra competitiva como alternativa do bolsonarismo raiz ante o nome de Freitas, que ainda não possui aval da Casa Branca, apesar de seu boné do "MAGA".

A revista The Economist publicou nesta quinta-feira que o julgamento de Bolsonaro dá exemplo aos Estados Unidos, em referência ao fato de Trump não ter sido julgado, condenado e punido por ter incentivado o ataque ao Capitólio, após a derrota para o democrata Joe Biden. A pesquisa ouviu 6.238 pessoas em todo o Brasil entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual.

Faria Lima na mira da PF
Na manhã desta quinta-feira, a operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal (PF), chegou a endereços na Faria Lima para combater a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) entre corretoras, empresas de fachada e fundos de investimento, com prejuízos que somam R$ 1,4 bilhão, de acordo com a Receita Federal.

Esses fundos foram utilizados para: comprar imóveis, frotas e refinarias; movimentar recursos ilícitos no sistema financeiro; e blindar patrimônio obtido com atividades criminosas, como tráfico de drogas. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina foram os estados-alvo.

A operação demonstra que há assuntos capazes de unir, mesmo que pontualmente, os polos que disputam a direção do Brasil, como o presidente Lula e o governador Freitas. A aprovação da chamada PEC da Segurança Pública, agenda prioritária do Palácio do Planalto, que enfrenta resistência de gestores de oposição, é um exemplo.

