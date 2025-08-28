Rota Verde já está construindo 8 das 9 bases para atendimento dos usuários

Pouco mais de três meses após assumir a gestão das rodovias BR-060 e BR-452, no trecho entre Goiânia e Itumbiara via Rio Verde, a Rota Verde Goiás segue avançando em uma série de melhorias que têm como objetivo tornar as estradas mais seguras e eficientes. Depois da conclusão do Plano de 100 Dias, uma força-tarefa emergencial que garantiu intervenções imediatas em todo o trecho, a concessionária dá sequência ao cronograma de investimentos com a construção das bases que vão abrigar o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Ao todo, serão nove unidades estrategicamente distribuídas ao longo da rodovia — e oito delas já estão em obras.

Já estão em construção quatro SAUs na BR-060 - em Guapó, Indiara, Acreúna e Santo Antônio da Barra - e outros quatro nas BR-452 – em Santa Helena de Goiás, Goiatuba, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara. Em breve começarão as obras do SAU de Rio Verde, na BR-060. As bases vão oferecer atendimento gratuito aos motoristas durante as 24 horas do dia, em todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

O SAU é base para as equipes de serviços como atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, combate a incêndios, apreensão de animais na pista e de informações sobre as rodovias. Cada base contará com estrutura completa para receber os usuários: sanitários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, fraldário climatizado, sala de atendimento, água potável e internet gratuita via wi-fi.

Além disso, serão disponibilizados totens de autoatendimento com vídeo chamada direta para o Centro de Controle Operacional da Rota Verde Goiás, oferecendo ainda mais agilidade na comunicação. Os espaços também terão áreas de estacionamento para veículos leves e pesados, pátio para viaturas de resgate e guinchos. Já as instalações destinadas às equipes da Rota Verde contarão com infraestrutura de apoio como escritórios, vestiários e refeitório.

Com a implantação do SAU, a Rota Verde Goiás reforça o compromisso firmado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de entregar rodovias mais seguras, modernas e com suporte integral aos motoristas que circulam entre Goiânia e Itumbiara.

Plano de 100 Dias superou a meta

A força-tarefa emergencial da Rota Verde para os primeiros meses de operação da BR- 060 e BR-452, o chamado Plano de 100 Dias, terminou no início de agosto com metas superadas e com resultados concretos, visíveis e mensuráveis para quem trafega por essa importante malha viária do Estado de Goiás. Para se ter ideia da atividade intensificada das frentes de serviços, formada por mais de 205 trabalhadores, as obras no pavimento entregues tiveram um volume sete vezes superior ao acordado no contrato de concessão firmado com a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.

No período, foram reconstruídos 203.573 metros quadrados de pavimento, 710% a mais que a meta. A substituição e implantação de placas de sinalização foi outro serviço que superou e muito a meta estabelecida. No Plano dos 100 Dias, foram implantadas e trocadas 196 placas, 325% mais que inicialmente previsto. Também foram feitas revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos e serviços de roçada e limpeza. Com o encerramento do Plano de 100 Dias, a Rota Verde Goiás marca o início de uma nova fase para as BR-060 e BR-452.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.

Localização dos SAUs na Rota Verde Status

SAU 1 - km 187,8 da BR-060 – Guapó em construção

SAU 2 - km 252,7 da BR-060 – Indiara em construção

SAU 3 - km 302,1 da BR-060 – Acreúna em construção

SAU 4 - km 350,0 da BR-060 – Santo Antônio da Barra em construção

SAU 5 - km 382,3 da BR-060 – Rio Verde construção a começar

SAU 6 - km 42,3 da BR-452 - Santa Helena de Goiás em construção

SAU 7 - km 98,2 da BR-452 – Goiatuba em construção

SAU 8 - km 135,6 da BR-452 – Bom Jesus de Goiás em construção

SAU 9 - km 182,5 da BR-060 – Itumbiara em construção