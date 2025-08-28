Quinta, 28 de Agosto de 2025 15:13
Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí
Geral Emprego em Jataí

Jataí - Agir Saúde anuncia 152 oportunidades de emprego no Hospital Estadual de Jataí

“Ao abrir novas vagas, buscamos profissionais comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade”

28/08/2025 10h26 Atualizada há 5 horas
Por: Redação Fonte: Agir Saúde
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

A Agir Saúde, gestora do Hospital Estadual de Jataí - HEJ, anuncia a abertura de vagas de emprego para atuação na unidade hospitalar localizada no município de Jataí - GO. As oportunidades abrangem áreas assistenciais, técnicas e de apoio, reforçando o compromisso com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde prestados à população goiana.

Entre os cargos oferecidos estão:

enfermeiro(a) II - urgência e emergência, instrumentador(a) cirúrgico(a), técnico(a) em enfermagem, técnico(a) em enfermagem - centro cirúrgico/CME, técnico(a) em enfermagem - UTI, atendente de call center, farmacêutico(a) I, fisioterapeuta II, fonoaudiólogo(a) I, maqueiro(a), técnico(a) em nutrição e terapeuta ocupacional I. Todas as vagas são para contratação imediata, em regime CLT, e também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD).

“O cuidado em saúde começa pelo cuidado com quem faz parte da nossa equipe. Ao abrir novas vagas, buscamos profissionais comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade, seguro e acolhedor à população”, destaca Lucas Silva, Superintendente Executivo da Agir.

O período de inscrição vai de 25 a 29 de agosto de 2025. Os interessados devem acessar o site www.agirsaude.org.br, na seção Trabalhe Conosco - Oportunidades Goiás, ou utilizar o QR Code disponível nos materiais de divulgação.

Sobre a Agir Saúde
A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR é uma organização social com ampla experiência na administração de serviços de saúde em todo o país, com foco em gestão eficiente, qualidade assistencial e inovação. A partir do dia 1o de setembro de 2025, a instituição assume oficialmente a gestão do Hospital Estadual de Jataí, fortalecendo a rede de saúde pública em Goiás.

Com a chegada da Agir, o HEJ contará com processos modernos de gestão hospitalar, priorizando a humanização do atendimento, a segurança do paciente e a valorização dos profissionais de saúde. O objetivo é assegurar serviços de excelência à população, unindo tecnologia, acolhimento e qualidade assistencial.

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
