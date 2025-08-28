Companhia reforça rede elétrica na região Sudoeste com mais de 500 obras e manutenções no 2º trimestre

Distribuidora investe em ações estruturantes e manutenções que fortalecem rede elétrica e beneficiam milhares de famílias de 25 cidades

Goiânia, agosto de 2025 - Com foco em confiabilidade, expansão da rede e atendimento ágil, a Equatorial Goiás intensificou os investimentos em obras e manutenções em diversas regiões do estado no segundo trimestre de 2025. Só no Sudoeste, foram 540 ações executadas em 25 municípios, com destaque para cidades como Jataí, Mineiros, Iporá, Montes Claros de Goiás e Caiapônia.

Entre as ações realizadas estão as chamadas obras estruturantes, que fortalecem e expandem significativamente a estrutura do sistema elétrico, indo além das manutenções do dia a dia. Elas geram impacto de médio e longo prazo e aumentam a capacidade, segurança e confiabilidade da rede.

Iporá, Jataí, Moiporá, Doverlândia, Aragarças e Mineiros

Somente na região, a companhia implantou mais de 30 km de novas redes, ampliando o fornecimento de energia para áreas rurais e urbanas. A cidade de Montes Claros de Goiás lidera esse avanço, com 13,7 km de rede implantados nos últimos três meses. Iporá, Jataí, Moiporá, Doverlândia, Aragarças e Mineiros também receberam ações importantes, beneficiando diretamente centenas de produtores rurais. “Essas obras estruturantes são fundamentais para garantir um fornecimento de energia mais seguro, contínuo e preparado para o crescimento das cidades. Nosso compromisso é estar cada vez mais próximos da população, levando soluções que impactam diretamente o dia a dia das famílias e dos produtores rurais”, destaca o superintendente da Equatorial Goiás na região Sudoeste, Adriano Coloni.

Instalação de equipamentos na rede

A infraestrutura elétrica também foi reforçada com a instalação de novos equipamentos no sistema elétrico. Foram colocados capacitores, reguladores de tensão, religadores e sistemas de proteção (Tripsaver). Eles são equipamentos que aumentam a eficiência da rede de distribuição e reduzem o tempo de interrupção em caso de falhas. Além das grandes obras, a Equatorial Goiás atendeu dezenas de solicitações de clientes, incluindo casos específicos em que foi indicada a instalação de medição blindada - uma solução adotada de forma criteriosa para aumentar a segurança em unidades com necessidade técnica comprovada. Também foram realizados ajustes na rede e nos padrões de entrada, reforçando a estabilidade e a proteção no fornecimento de energia.

Manutenções na região Sudoeste

Na frente de manutenção, a distribuidora realizou centenas de ações, reforçando o compromisso com a agilidade no restabelecimento de energia. Jataí lidera o volume de atividades na região, seguida por Mineiros, Caiapônia, Iporá e Montes Claros de Goiás. Essas ações mostram o compromisso da concessionária em levar mais qualidade de vida à população por meio de uma energia elétrica forte, segura e confiável. “Nosso foco é garantir que a energia chegue de forma rápida e segura a todos os lares e negócios da nossa região. Cada ação realizada, reflete o nosso compromisso com a qualidade do serviço e o bem-estar da população. Seguimos investindo e atuando com agilidade para minimizar os impactos das interrupções e levar uma energia cada vez mais confiável para as famílias goianas", afirma Coloni.

Ações de reconstrução da rede elétrica do estado

Com cerca de 230 mil quilômetros de extensão, o sistema elétrico goiano passa por uma modernização histórica. A Equatorial Goiás já investiu mais de R$ 4,2 bilhões na rede, modernizando subestações e entregando novas estruturas em todo o estado. Só no segundo trimestre de 2025, foram mais de 220 mil ações concluídas, ultrapassando em 65% a meta inicial.