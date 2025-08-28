Quinta, 28 de Agosto de 2025 09:24
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralClã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de TarcísioGeralVereador em Jataí propõe criação de parqueGeralRaízen realizou carreatas em 19 municípios para conscientizar a população sobre prevenção de incêndios em canaviais GeralCidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidadeGeralFilhos de Bolsonaro intensificam críticas a aliados após gestos do centrão por Tarcísio candidato
MT Informática e papelaria
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
Geral Sabotagem

Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio

Filhos de Jair Bolsonaro se articulam para conter avanço do governador de São Paulo

28/08/2025 09h18
Por: Redação Fonte: Brasil 247
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

História de Redação Brasil 247

Às vésperas do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), a indefinição de Jair Bolsonaro sobre quem será seu herdeiro político em 2026 abriu uma disputa explícita entre seus filhos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como revelou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro se movimentam de forma coordenada para sabotar o avanço de Tarcísio como potencial candidato à Presidência.

Às vésperas do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), a indefinição de Jair Bolsonaro sobre quem será seu herdeiro político em 2026 abriu uma disputa explícita entre seus filhos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como revelou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro se movimentam de forma coordenada para sabotar o avanço de Tarcísio como potencial candidato à Presidência.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou um recado direto ao governador paulista ao criticar a antecipação da corrida presidencial. “A eleição será daqui a um ano e meio. Desconheço algum candidato à Presidência que tenha obtido sucesso ao antecipar tanto assim a disputa. Normalmente, ninguém aguenta tanto tempo de fritura e acaba se queimando”, afirmou. Segundo ele, “a chance de sucesso de um presidenciável diminui ao antecipar tanto assim a disputa”.

Eduardo e Carlos atacam Tarcísio e defendem hegemonia da família
O deputado Eduardo Bolsonaro, radicado nos Estados Unidos desde fevereiro, acusou de “chantagem” setores da direita que pressionam por um sucessor para seu pai. Em postagens nas redes sociais, afirmou que a pressa em definir nomes teria como objetivo “forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás”. Eduardo já sinalizou a aliados que pode deixar o PL e disputar a Presidência por outra legenda caso Tarcísio aceite o convite para se filiar ao partido.

Carlos Bolsonaro, por sua vez, foi ainda mais agressivo. Criticou governadores de direita que, segundo ele, “fingem normalidade” diante do julgamento do ex-presidente e insinuou que a candidatura de Eduardo deveria ser priorizada em detrimento de Tarcísio. Em outro ataque, disse que há “completa falta de humanidade” na postura de lideranças que teriam esquecido quem os “possibilitou alçar voos” — em referência direta ao pai.

PL dividido e Valdemar Costa Neto na defensiva
As disputas internas também atingiram o comando do PL. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, declarou que trabalha para trazer Tarcísio para os quadros do partido, irritando Eduardo Bolsonaro. Diante da pressão, Valdemar recuou e disse que o candidato do PL em 2026 “é Jair Bolsonaro ou quem ele, e só ele, escolher”. A declaração foi lida como tentativa de apaziguar a crise, mas nos bastidores dirigentes do partido avaliam que a movimentação tem aval do próprio Bolsonaro.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Jair Bolsonaro e Eduardo tiveram discussões ásperas antes de serem proibidos de manter contato pela Justiça. Em uma das conversas, o ex-presidente chamou o filho de “imaturo” e elogiou Tarcísio, o que aprofundou a desconfiança entre ambos.

Para aliados próximos, Bolsonaro ainda vê em Tarcísio um nome viável, capaz inclusive de conceder eventual indulto caso o ex-presidente seja condenado. Ao mesmo tempo, figuras como o pastor Silas Malafaia seguem pressionando para que a família mantenha a hegemonia da direita, descartando o governador paulista como alternativa.

O resultado é um quadro de sabotagem aberta: enquanto Tarcísio ensaia discursos de pré-campanha e busca consolidar sua imagem como alternativa ao presidente Lula, o clã Bolsonaro se mobiliza para preservar seu espaço político e não permitir que o governador paulista assuma a liderança da oposição.

Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no Telegram do 247 e no canal do 247 no WhatsApp.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
“Ratos” Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
“Desculpas” Líder do PL na Câmara diz que não houve acordo pela anistia e pede desculpas a Motta; veja
HM em assessoria Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado
“Moleque!” Senadora bolsonarista detona Eduardo Bolsonaro: “moleque”
Eleições 2026 Governo Lula parte para embate ideológico
“Tudo terminado” Namorado termina relacionamento depois que companheira diz ter apoiado atual presidente americano
Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 07h04
20°
Parcialmente nublado

Mín. 18° Máx. 32°

20° Sensação
1.94 km/h Vento
57% Umidade do ar
53% (0.3mm) Chance de chuva
Amanhã (29/08)

Mín. 17° Máx. 31°

Chuvas esparsas
Amanhã (30/08)

Mín. 20° Máx. 33°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar” Vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), chamou governadores de direita de “ratos” e “oportunistas”
2
Internacional - Há 6 dias Mãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
3
Geral - Há 22 horas Vereador em Jataí propõe criação de parque
4
Geral - Há 24 horas Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
5
Geral - Há 22 horas Raízen realizou carreatas em 19 municípios para conscientizar a população sobre prevenção de incêndios em canaviais 
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Clã Bolsonaro já sabota abertamente a candidatura presidencial de Tarcísio
AgroNegócio AgroNegócio Raízen realizou carreatas em 19 municípios para conscientizar a população sobre prevenção de incêndios em canaviais 
Economia Economia Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
Cultura Cultura Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Vereador em Jataí propõe criação de parque
Goiânia - GO Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias