Vereador em Jataí propõe criação de parque

O vereador Luciano Lima propôs à prefeitura a criação de um parque municipal em área de floresta que margeia o setor Sul, o Condomínio Itália e a BR-364. “A proposta tem como fundamento a preservação ambiental e prevê a utilização do espaço para atividades de educação ambiental, pesquisas, recreação e turismo ecológico, em conformidade com a Lei Ordinária nº 2.698 de 2006, que instituiu o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza e Áreas Verdes de Jataí”, informou ele.

“As unidades de conservação de proteção integral têm como objetivo principal a proteção da natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como visitação, pesquisa científica, turismo ecológico e recreação em contato com a natureza. Os artigos 8º e 11 da lei municipal preveem a criação de parques naturais municipais para preservação de ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica.

A área indicada está inserida em região de ocupação e expansão urbana, sendo necessária a proteção da biodiversidade e o controle do processo de ocupação, com sugestão de manutenção e cuidado das trilhas já existentes. A criação do parque contribuirá para a preservação do ecossistema, a qualidade de vida da população dos bairros vizinhos e dos visitantes e para o desenvolvimento sustentável do município”.