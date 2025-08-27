Raízen realizou carreatas em 19 municípios para conscientizar a população sobre prevenção de incêndios em canaviais 

A Raízen realiza neste ano mais uma edição da campanha “Quem ama a terra, não chama o fogo”, para conscientizar a população sobre prevenção de incêndios em canaviais - crédito: Divulgação/Raízen

27 de agosto de 2025 – A Raízen realiza neste ano mais uma edição da campanha “Quem ama a terra, não chama o fogo”, visando destacar seus esforços em infraestrutura, treinamento de brigadas, tecnologias de monitoramento e ações de conscientização com foco na prevenção e combate a incêndios em canaviais.

Entre os dias 5 de junho e 1º de agosto, as ações educativas de prevenção a incêndios totalizaram 18 carreatas e blitzes, que beneficiaram diretamente 19 municípios: Piracicaba-SP, Morro Agudo-SP, Barra Bonita-SP, Igaraçu do Tietê-SP, Bocaina-SP, Ibaté-SP, Araraquara-SP, Guariba-SP, Rafard-SP, Capivari-SP, Igarapava-SP, Aramina-SP, Aracanguá-SP, Araçatuba-SP, Colômbia-SP, Lagoa da Prata-MG, Delta-MG, Rio Brilhante-MS e Jataí-GO.

De acordo com Hamilton Jordão, Gerente de Operações Agrícolas da Raízen, a campanha tem como propósito a prevenção e a conscientização. Para isso, a empresa busca fortalecer parcerias com comunidades e órgãos públicos, visando reduzir riscos e aumentar a resiliência das lavouras diante dos desafios climáticos.

“A iniciativa, que conta com a participação de todos os envolvidos – desde as operações internas até fornecedores de cana e a comunidade local –, reafirma o compromisso da Raízen com a proteção das pessoas, a preservação ambiental e a segurança da atividade agrícola”, afirma Jordão.

Participaram da ação 15 unidades da companhia que hoje se concentram nas regiões de maior impacto de incêndios: Costa Pinto (Piracicaba-SP), Vale do Rosário (Morro Agudo-SP), Barra (Barra Bonita-SP), Santa Cândida (Jaboticabal-SP), Serra (Ibaté-SP), Araraquara (Araraquara-SP), Bonfim (Guariba-SP), Rafard (Rafard-SP), São Francisco (São Francisco de Sales-SP), Junqueira (Igarapava-SP), Destivale (Araçatuba-SP), Continental (Colômbia-SP), Rio Brilhante (Rio Brilhante-MS), Lagoa da Prata (Lagoa da Prata-MG) e Jataí (Jataí-GO).

Destaca-se ainda que nos municípios de Igarapava-SP, Aramina-SP e Delta-MG também foram realizadas doações de mudas, ampliando o impacto socioambiental da ação.A campanha contou com apoio e participação de diversos parceiros externos, incluindo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Fornecedores de Cana, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Ambiental, Prefeituras, Secretaria de Meio Ambiente, Sabesp, PAME (Plano de Auxílio Mútuo em Emergências), AGETRAT (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) e comunidades locais.

A partir de agosto, a Campanha passa a atuar em parceria com Escolas Municipais por meio do programa de voluntariado VOAR. Nossos Brigadistas, junto a Prefeituras, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental, visitarão as escolas para conscientizar crianças e adolescentes, incentivando-os a serem multiplicadores da nossa mensagem: “Quem ama a terra, não chama o fogo”.

Além disso, receberão orientações sobre como agir ao avistar fumaça no canavial e serão estimulados a atuar como verdadeiros “Fiscais da Terra e do Meio Ambiente”. A companhia disponibiliza o canal gratuito 0800 770 2233, para que qualquer cidadão possa comunicar ocorrências de incêndio em canaviais.