Geral Polo industrial

Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade

Com polo industrial em expansão e vizinha de Goiânia, Aparecida se destaca pela economia, qualidade de vida e geração de empregos

27/08/2025 09h50
Por: Redação Fonte: portal6.com.br
Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)
Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Redação/Portal 6
Aparecida de Goiânia é hoje uma das cidades mais dinâmicas de Goiás. O município ultrapassou a marca de 528 mil habitantes no Censo 2022 e já conta com 550.925 moradores em estimativa de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso a coloca como a segunda cidade mais populosa do estado, atrás apenas da capital, Goiânia.

O crescimento econômico acompanha essa evolução.

Aparecida de Goiânia vai de cidade dormitório a geradora de emprego com 15 mil novas empresas criadas em 4 anos | Goiás | G1 Em 2021, o PIB de Aparecida alcançou R$ 16,98 bilhões, o terceiro maior de Goiás, de acordo com dados oficiais do IBGE.

A cidade se consolidou como um dos principais polos industriais do Centro-Oeste, contando com áreas estruturadas como o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG), o Distrito Industrial (DIMAG), o Polo Empresarial Goiás e a Cidade Empresarial.

Esse ambiente favorece a geração de empregos.

De acordo com a Prefeitura de Aparecida, o Sistema Municipal de Emprego (SIME) oferece mais de 1.000 vagas de trabalho toda semana, especialmente nas áreas de logística, produção, serviços gerais e comércio. Além disso, sites especializados em recrutamento listam regularmente centenas de vagas para o município.

Outro diferencial é a logística estratégica: cortada pela BR-153 e integrada à região metropolitana, Aparecida atrai indústrias e centros de distribuição pela facilidade de transporte e acesso ao restante do Centro-Oeste.

Com esse conjunto de fatores — população crescente, economia robusta, parque industrial diversificado e boa localização geográfica — Aparecida de Goiânia confirma seu papel de destaque no cenário goiano.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!

