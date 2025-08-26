Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim

A Orelha de Vicente - Créditos: Layza Vasconcelos.

A Farândola Teatro-Circo, fundada e encabeçada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, segue as comemorações de seus 13 anos de atividade com a apresentação do espetáculo “A Orelha de Vicente”. As sessões acontecem na próxima sexta-feira, 29 de agosto, às 20 horas, no Ponto de Cultura Vera Cult (Goiânia), e no sábado, 30 de agosto, às 18 horas, no Ponto de Cultura Cidade Livre (Aparecida de Goiânia). As apresentações são gratuitas e contam com tradução em Libras.

Estas atividades integram o projeto de manutenção do grupo, que ainda vai oferecer, entre os dias 26 e 28 de agosto, uma oficina de malabares para os alunos do Circo Lahetô. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc Goiás - Edital 16/2024, de Manutenção Continuada de Grupos e Companhias Artísticas, viabilizado por meio do Governo de Goiás e do Governo Federal.

Sobre o espetáculo

Estreado em janeiro de 2024 em Goiânia, “A Orelha de Vicente” é uma comédia infantil de circo-teatro interpretada por Izabela Nascente, Lucas Lima e Fernanda Pimenta. Inspirado na vida e obra do pintor holandês Vincent Van Gogh, o espetáculo apresenta sua importância e estética de forma lúdica, aproximando o universo da arte do público infantil — crianças de todas as idades.

Mais pesquisa e profissionalização

Ao completar 13 anos de existência, a Farândola Teatro-Circo reflete sua evolução e os caminhos percorridos desde sua criação. O grupo surgiu em 2011, impulsionado pela coragem e ousadia de jovens artistas que decidiram montar um espetáculo de forma autônoma e independente. Hoje, a companhia se destaca pela consolidação de sua pesquisa artística e pelo acesso a políticas públicas que profissionalizaram ainda mais o trabalho.

“No início, a gente criava movido pela vontade de fazer, sem tantos recursos e com menos aprofundamento em pesquisa. Agora, temos um processo muito mais embasado, resultado de anos de investigação e experimentação”, afirma Fernanda Pimenta. Esse amadurecimento se reflete em criações como A Orelha de Vicente, que surgiu após um longo período de estudo e criação.

Outro diferencial da companhia é a característica dinâmica de seu processo, sempre marcada por parcerias e colaborações diversas. “Cada trabalho tem um aspecto diferente na formação do grupo. Contamos com artistas convidados, como Izabela Nascente, bonequeira reconhecida, e Lucas Lima, o palhaço Mulambo. E celebramos os parceiros que já passaram por aqui, como a atriz espanhola Elena Diego”, destaca Fernanda.

Com uma trajetória marcada pela renovação e pela busca por novas formas de expressão, a Farândola segue reafirmando seu compromisso com a pesquisa cênica e a experimentação, consolidando-se como um importante grupo no cenário teatral-circense goiano.

Fernanda e a Farândola

Fundada no Rio de Janeiro em 2011 por Fernanda Pimenta e Elena Diego, a Farândola Teatro-Circo se estabeleceu em Goiás em 2013. A companhia desenvolve pesquisas e apresenta espetáculos que combinam teatro e circo, utilizando dramaturgia própria e colaborações artísticas.

A atriz, diretora, pesquisadora, dramaturga, oficineira, produtora e palhaça Fernanda Pimenta é quem encabeça a companhia. Com trajetória marcada por trabalhos no teatro e na palhaçaria, Fernanda também atua no audiovisual e desenvolve pesquisas acadêmicas sobre palhaçarias feministas. Em 2024, foi condecorada com o Prêmio Jaburu, como destaque cultural do estado de Goiás.