Terça, 26 de Agosto de 2025 10:43
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCâmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agostoGeralEspetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirimGeralGoiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qualInternacionalCarne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”GeralBrasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana
Natura - Compre Online e receba em casa
Camara Municipal 2025
Médicos Sem Fronteiras
MT Informática e papelaria
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Geral Teatro

Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim

As apresentações, que fazem parte do aniversário de 13 anos da Farândola Circo-Teatro chega a Goiânia e Aparecida de Goiânia com entrada franca

26/08/2025 10h32
Por: Redação Fonte: Lumieira Comunicação

Orelha fotão Layza Vasconcelos.jpeg A Orelha de Vicente - Créditos: Layza Vasconcelos.

A Farândola Teatro-Circo, fundada e encabeçada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, segue as comemorações de seus 13 anos de atividade com a apresentação do espetáculo “A Orelha de Vicente”. As sessões acontecem na próxima sexta-feira, 29 de agosto, às 20 horas, no Ponto de Cultura Vera Cult (Goiânia), e no sábado, 30 de agosto, às 18 horas, no Ponto de Cultura Cidade Livre (Aparecida de Goiânia). As apresentações são gratuitas e contam com tradução em Libras.

Estas atividades integram o projeto de manutenção do grupo, que ainda vai oferecer, entre os dias 26 e 28 de agosto, uma oficina de malabares para os alunos do Circo Lahetô. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc Goiás - Edital 16/2024, de Manutenção Continuada de Grupos e Companhias Artísticas, viabilizado por meio do Governo de Goiás e do Governo Federal.

Sobre o espetáculo
Estreado em janeiro de 2024 em Goiânia, “A Orelha de Vicente” é uma comédia infantil de circo-teatro interpretada por Izabela Nascente, Lucas Lima e Fernanda Pimenta. Inspirado na vida e obra do pintor holandês Vincent Van Gogh, o espetáculo apresenta sua importância e estética de forma lúdica, aproximando o universo da arte do público infantil — crianças de todas as idades.

Mais pesquisa e profissionalização
Ao completar 13 anos de existência, a Farândola Teatro-Circo reflete sua evolução e os caminhos percorridos desde sua criação. O grupo surgiu em 2011, impulsionado pela coragem e ousadia de jovens artistas que decidiram montar um espetáculo de forma autônoma e independente. Hoje, a companhia se destaca pela consolidação de sua pesquisa artística e pelo acesso a políticas públicas que profissionalizaram ainda mais o trabalho.

“No início, a gente criava movido pela vontade de fazer, sem tantos recursos e com menos aprofundamento em pesquisa. Agora, temos um processo muito mais embasado, resultado de anos de investigação e experimentação”, afirma Fernanda Pimenta. Esse amadurecimento se reflete em criações como A Orelha de Vicente, que surgiu após um longo período de estudo e criação.

Outro diferencial da companhia é a característica dinâmica de seu processo, sempre marcada por parcerias e colaborações diversas. “Cada trabalho tem um aspecto diferente na formação do grupo. Contamos com artistas convidados, como Izabela Nascente, bonequeira reconhecida, e Lucas Lima, o palhaço Mulambo. E celebramos os parceiros que já passaram por aqui, como a atriz espanhola Elena Diego”, destaca Fernanda.

Com uma trajetória marcada pela renovação e pela busca por novas formas de expressão, a Farândola segue reafirmando seu compromisso com a pesquisa cênica e a experimentação, consolidando-se como um importante grupo no cenário teatral-circense goiano.

Fernanda e a Farândola
Fundada no Rio de Janeiro em 2011 por Fernanda Pimenta e Elena Diego, a Farândola Teatro-Circo se estabeleceu em Goiás em 2013. A companhia desenvolve pesquisas e apresenta espetáculos que combinam teatro e circo, utilizando dramaturgia própria e colaborações artísticas.

A atriz, diretora, pesquisadora, dramaturga, oficineira, produtora e palhaça Fernanda Pimenta é quem encabeça a companhia. Com trajetória marcada por trabalhos no teatro e na palhaçaria, Fernanda também atua no audiovisual e desenvolve pesquisas acadêmicas sobre palhaçarias feministas. Em 2024, foi condecorada com o Prêmio Jaburu, como destaque cultural do estado de Goiás.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Oportunidade GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Concurso É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Truismo Goiânia é destaque em turismo de saúde
Furto/Energia Residências e estabelecimentos são flagrados furtando energia
Estágio Equatorial Goiás abre inscrições para programa de estágio com oportunidades em diversas áreas Processo seletivo contempla cerca de 20 vagas imediatas para estudantes do ensino superior; inscrições vão até setembro e podem ser feitas pela internet
Saúde gratuita HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania
Cultura
Sobre Cultura
No Centro Cultural Basileu Toledo França todos os dias você tem um encontro marcado com a cultura Jataiense e Goiana. Visite nosso Centro Cultural, ele fica na Avenida Goiás no antigo Olho D´agua.
Goiânia - GO

Goiânia - Goiás

Sobre o município
Com cerca de um milhão e trezentos mil habitante Goiânia é a capital do estado de Goiás.
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
22°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 32°

22° Sensação
3.65 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (27/08)

Mín. 16° Máx. 34°

Tempo limpo
Amanhã (28/08)

Mín. 20° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Como decisão de Dino pode afetar sanções do governo Trump contra Moraes Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas: Se descumprirem podem ser punidas nos EUA, se o mesmo ocorrer no Brasil podem ser punidas também.
2
Geral - Há 4 dias Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
3
Internacional - Há 4 dias Mãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
4
Geral - Há 6 dias Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
5
Geral - Há 4 dias 10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)
Blogs e colunas
Cultura Cultura Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
AgroNegócio AgroNegócio Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual
Economia Economia Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo
Bastidores da Política Bastidores da Política Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agosto
Goiânia - GO Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias