Terça, 26 de Agosto de 2025 10:43
Geral Qualidade

Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual

Área da oleaginosa cultivada no estado cresce 2,5% em relação à safra anterior, enquanto produtividade avança 18,4%

26/08/2025 10h22
Por: Redação Fonte: Canal Rural
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

por Gabriel Almeida/Canal Rural

A produção de soja em Goiás atingiu um novo patamar na safra 2024/2025, com o melhor resultado já registrado pelo estado. Segundo dados do 11º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é que Goiás produziu um recorde de 20,4 milhões de toneladas de soja, um crescimento de 21,4% em relação ao ciclo anterior.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), esse avanço é resultado da combinação entre expansão da área plantada e, principalmente, do salto na produtividade média. A área cultivada com a oleaginosa passou para 4,9 milhões de hectares, uma alta de 2,5% em comparação ao ciclo 2023/24. Já a produtividade subiu 18,4%, alcançando a marca histórica de 4,1 toneladas por hectare.

Com este desempenho, Goiás se consolida como o líder nacional em produtividade e o terceiro maior produtor de soja do país. “Esse resultado histórico reforça o trabalho conjunto entre produtores, pesquisadores, técnicos e políticas públicas eficientes. Com o apoio do Governo de Goiás, os produtores rurais seguem garantindo a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade no campo”, destaca o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.

Produções goianas
Mais informações detalhadas sobre a safra de soja e outras cadeias agropecuárias do estado podem ser consultadas na Plataforma Aroeira, ferramenta da Inteligência de Mercado Agropecuário da Seapa, disponível aqui.

