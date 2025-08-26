Terça, 26 de Agosto de 2025 10:43
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCâmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agostoGeralEspetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirimGeralGoiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qualInternacionalCarne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”GeralBrasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana
Natura - Compre Online e receba em casa
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Internacional “Virando a esquina”

Carne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”

E Brasil ganha fôlego no país vizinho com importações saltando 724% em 7 meses

26/08/2025 10h18 Atualizada há 21 minutos
Por: Redação Fonte: clickpetroleoegas.com.br
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Escrito por Geovane Souza/Click Petroleo e Gás

As importações argentinas de carne do Brasil saltaram 724% entre janeiro e julho, chegando a US$ 146 milhões e 52 mil toneladas. Com frango ganhando espaço e a bovina ainda cara, parte da proteína que perdeu atratividade em outros destinos encontra rota natural no Cone Sul.

A Argentina acelerou as importações de carne do Brasil entre janeiro e julho de 2025, somando US$ 146 milhões em compras e 52 mil toneladas no período, um avanço de 724% em valor e 536% em volume na comparação com 2024. Os números, compilados a partir da Secex, mostram que o país vizinho abriu mais espaço para proteína brasileira num momento de recomposição de oferta interna e ajuste de preços no mercado local.

Na leitura regional, o movimento é reforçado por um quadro em que o Brasil já responde por cerca de um quarto das importações totais argentinas em 2025, segundo o Indec. Esse ganho de participação ajuda a explicar por que as compras de alimentos — e de carnes, em particular — ficaram mais visíveis nas estatísticas desde o início do ano.

Parte da carne que perdeu atratividade nos EUA ou em outros destinos encontra, no curto prazo, uma rota natural no Cone Sul. O resultado é mais demanda argentina por proteína brasileira, melhora no uso de capacidade dos frigoríficos e maior diversidade de destinos para o exportador nacional.

Quais proteínas puxam a demanda: frango, carne bovina e suína
Os dados por categoria sugerem que a alta ocorre nas três proteínas. No frango, as compras argentinas somaram cerca de 13 mil t no acumulado até julho, +528% versus 2024, ainda um volume pequeno frente aos grandes clientes do Brasil, mas suficiente para mexer no balanço local de oferta.

Na carne bovina, o salto é chamativo porque partiu de uma base muito baixa. No primeiro semestre, a Argentina importou cerca de 6,2 mil t de carne bovina brasileira, contra menos de 200 t um ano antes. Em valor, as compras de bovina brasileira no período de janeiro a julho chegaram a US$ 25 milhões, evidenciando recomposição tática de abastecimento.

A carne suína também ganhou terreno. Leitura setorial aponta avanço expressivo da suinocultura brasileira no mercado vizinho em 2025, com volumes acumulados próximos de 30–32 mil t no primeiro semestre e início do terceiro trimestre, na esteira de preço competitivo, regularidade sanitária e logística curta.

Para quem acompanha o setor, a fotografia é esta: frango cresce porque substitui e cabe no bolso; bovina entra como alívio pontual de oferta; e suína amplia espaço com custo relativo atrativo e cadeia brasileira muito eficiente.

Por que a Argentina mudou o consumo: renda, preços e oferta interna
O pano de fundo está no carrinho de compras do argentino. Em 2024, o consumo per capita de frango (≈49,3 kg) superou o de carne bovina (≈48,5 kg) pela primeira vez em décadas, um marco histórico associado a inflação elevada, queda de renda real e encarecimento da bovina. Em 2025, mesmo com desinflação gradual, a troca de proteína ainda é visível — frango mais barato entra, bovina recua e suína sobe alguns degraus.

Essa migração de consumo se soma a uma oferta doméstica pressionada por custos e por ajustes de rebanho, criando janelas de importação. É aí que o Brasil aparece: escala, sanidade reconhecida, capilaridade logística e diversificação de mercados colocam o produto brasileiro como primeira opção quando a Argentina precisa repor estoques ou suavizar preços.

Para o leitor brasileiro, vale notar que movimentos cíclicos na Argentina costumam ter efeito rápido nas estatísticas do comércio bilateral, ampliando ou reduzindo o efeito-preço ao produtor e a gordura de margens da indústria exportadora.

Impactos para Brasil e Argentina: preços internos, indústria e câmbio
Para o Brasil, a guinada argentina é boas-vindas: ajuda a amortecer choques em destinos tradicionais, sustenta preços ao produtor e melhora a utilização de plantas num ano de agenda internacional desafiadora. Ao diversificar destinos e equilibrar mix de proteínas, a indústria reduz riscos e melhora previsibilidade de fluxo de caixa.

Para a Argentina, o efeito é misto. De um lado, importar mais carnes ajuda a temperar picos de preço e garantir abastecimento; de outro, aperta o caixa em dólar e eleva a dependência de um fornecedor próximo — embora com câmbio e logística favoráveis. Com 25% das importações vindas do Brasil neste ano, qualquer oscilação cambial ou barreira temporária pode repercutir nos preços ao consumidor.

No comércio bilateral, a fotografia de 2025 mostra a Argentina aumentando compras do Brasil, enquanto as vendas argentinas ao Brasil tiveram fases de queda interanual, algo típico de momentos em que a demanda doméstica se recompõe com apoio do parceiro regional.

O que acompanhar nos próximos meses, sinais para o produtor e para o varejo
Acompanhe o ritmo de recomposição da oferta interna argentina. Se frigoríficos locais normalizarem o abate e custos melhorarem, a pressão importadora pode desacelerar.
Segundo, olho nas séries mensais de Secex e Indec. A manutenção do share do Brasil nas importações argentinas e novas leituras de volume por proteína dirão se o pico atual vai virar novo patamar ou ajuste transitório.

Monitore preços ao consumidor. Se a carne bovina continuar cara frente ao frango, a substituição tende a persistir, sustentando um corredor firme para frango e suína brasileiras.

Por fim, vale seguir a agenda sanitária e logística. Regularidade de habilitações, fretes previsíveis e câmbio menos volátil são os ingredientes que mantêm o Brasil competitivo e asseguram estoque ao vizinho.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Qualidade Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual
Novos mercados Brasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana
Programas Setores de carne e café dispensam compras públicas do governo em socorro ao tarifaço
Alternativa Grão pouco conhecido vira nova aposta do agro:
Novo acordo: Carne bovina do Brasil será comprada por país africano que jamais havia importado o produto
Exportação Novo acordo: carne bovina do Brasil será comprada por país que nunca tinha importado o produto brasileiro
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
22°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 32°

22° Sensação
3.65 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (27/08)

Mín. 16° Máx. 34°

Tempo limpo
Amanhã (28/08)

Mín. 20° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Como decisão de Dino pode afetar sanções do governo Trump contra Moraes Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas: Se descumprirem podem ser punidas nos EUA, se o mesmo ocorrer no Brasil podem ser punidas também.
2
Geral - Há 4 dias Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
3
Internacional - Há 4 dias Mãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
4
Geral - Há 6 dias Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
5
Geral - Há 4 dias 10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)
Blogs e colunas
Cultura Cultura Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
AgroNegócio AgroNegócio Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual
Economia Economia Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo
Bastidores da Política Bastidores da Política Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agosto
Goiânia - GO Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias