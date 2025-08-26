Brasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana

Com informações de: Agrofy News.

Em meio ao impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Brasil conquistou duas novas frentes para a carne bovina em apenas uma semana. Os avanços ocorreram com São Vicente e Granadinas e com a Indonésia, reforçando a estratégia de diversificação comercial adotada pelo governo.

Brasil e São Vicente e Granadinas concluíram acordo sanitário que permitirá a exportação de carne bovina, produtos cárneos e miúdos para o país caribenho. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a abertura amplia a presença brasileira na Comunidade do Caribe (Caricom). Em 2024, as exportações do agronegócio nacional para os países do bloco somaram mais de US$ 288 milhões.

MERCADO - Já na terça-feira, o Brasil fechou com a Indonésia os requisitos sanitários para exportar carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados. Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado estratégico para a proteína animal. “O consumo de carne bovina no país vem crescendo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da renda da população e pela expansão da classe média urbana”, destacou o ministério.

De acordo com a Pasta, a medida consolida o Brasil como maior exportador mundial de carne bovina e fortalece a relação comercial com a Indonésia, que em 2024 importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente açúcar, soja, fibras e produtos têxteis.

Além dessas aberturas, o governo já havia anunciado, no início da semana passada, que as Filipinas também passarão a importar carne bovina com osso e miúdos do Brasil. Com os novos acordos, o agronegócio brasileiro alcança 403 aberturas de mercado desde o início de 2023.

Fonte: A Rede