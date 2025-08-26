Terça, 26 de Agosto de 2025 10:44
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCâmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agostoGeralEspetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirimGeralGoiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qualInternacionalCarne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”GeralBrasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Vigore Fit
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Geral Programas

Setores de carne e café dispensam compras públicas do governo em socorro ao tarifaço

Declaração foi dada pelo ministro Paulo Teixeira, do MDA.

26/08/2025 10h00
Por: Gideone Rosa Fonte: Canal Rural
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Portaria inclui frutas e outros produtos na lista de segmentos a serem auxiliados

Por Victor Faverin/Do Canal Rural

Os segmentos de carne e de café dizem não haver necessidade de serem incluídos em programas governamentais como medida de socorro ao tarifaço dos Estados Unidos. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (25) pelo ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

“Eu acho que é um otimismo dos segmentos da carne e do café. Não é só um otimismo, mas um pedido deles para que o governo continue com a negociação com os Estados Unidos”, disse.

De acordo com ele, há um sentimento no governo e nos setores produtivos de que a sociedade norte-americana está reagindo e pressionando o governo de Donald Trump para modificar o tarifaço em relação aos produtos brasileiros.

“Não veem a necessidade de inclusão deles [os setores de carne e café] nesse programa de compras. Essa é uma medida que será monitorada cotidianamente”, ressaltou.

Entre janeiro e julho deste ano, o Brasil exportou 169,2 mil toneladas de carne bovina fresca e congelada aos Estados Unidos, crescimento de 106% frente ao mesmo período de 2024, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já em relação ao café, o grão nacional abastece cerca de 33% da demanda norte-americana.

Compras públicas de produtos afetados
Portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), publicada em edição extra no Diário Oficial na sexta-feira (22), dispõe sobre os procedimentos excepcionais e emergenciais relativos às compras públicas de gêneros alimentícios.

A medida atende exclusivamente produtores e exportadores brasileiros atingidos pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

De acordo com a portaria, entre os produtos elegíveis, estão:

Açaí (purê, preparações alimentícias e frutas congeladas);
Água de coco;
Castanha de caju (in natura sem casca, além de preparações, sucos e extratos);
Castanha-do-brasil (fresca ou seca, sem casca);
Manga (fresca ou seca);
Mel natural;
Uvas frescas;
Pescados, incluindo corvina, pargo, outros peixes frescos, refrigerados ou congelados, além de tilápia em diferentes apresentações (filés frescos, congelados ou refrigerados, e peixes inteiros frescos ou congelados).

Segundo a norma, poderão participar produtores e pessoas jurídicas que deixaram de exportar em razão das novas tarifas. Para se habilitar, as empresas exportadoras deverão apresentar uma Declaração de Perda (DP) e comprovar, via Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), que realizaram exportações desde janeiro de 2023.

Já os produtores que fornecem diretamente a essas empresas deverão apresentar uma Autodeclaração de Perda (AP). Nos casos de produtores que exportam diretamente, serão exigidos os mesmos documentos das empresas.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Qualidade Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual
“Virando a esquina” Carne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”
Novos mercados Brasil abre segundo mercado para carne bovina em menos de uma semana
Alternativa Grão pouco conhecido vira nova aposta do agro:
Novo acordo: Carne bovina do Brasil será comprada por país africano que jamais havia importado o produto
Exportação Novo acordo: carne bovina do Brasil será comprada por país que nunca tinha importado o produto brasileiro
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
De férias no Sesc
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
22°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 32°

22° Sensação
3.65 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (27/08)

Mín. 16° Máx. 34°

Tempo limpo
Amanhã (28/08)

Mín. 20° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Como decisão de Dino pode afetar sanções do governo Trump contra Moraes Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas: Se descumprirem podem ser punidas nos EUA, se o mesmo ocorrer no Brasil podem ser punidas também.
2
Geral - Há 4 dias Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
3
Internacional - Há 4 dias Mãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
4
Geral - Há 6 dias Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
5
Geral - Há 4 dias 10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)
Blogs e colunas
Cultura Cultura Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
AgroNegócio AgroNegócio Goiás - Estado brasileiro registra melhor produtividade de soja da história; saiba qual
Economia Economia Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo
Bastidores da Política Bastidores da Política Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de agosto
Goiânia - GO Espetáculo infantil de circo-teatro “A Orelha de Vicente” aproxima Van Gogh do público mirim
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias