Internacional Mais petroleo

Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo

Essa reserva, com potencial de até 14 bilhões de barris, pode transformar a economia do país

26/08/2025 09h46
Por: Redação Fonte: correiodoestado.com.br
Foto: Divulgação digital
Foto: Divulgação digital

Por Isabelle LC/Correio do Estado

Um geólogo brasileiro, Vitor Abreu, revelou, em 2024, a descoberta de uma vasta reserva de petróleo e gás natural na costa leste da Coreia do Sul. Ele é o responsável pela consultoria que identificou o local. Essa reserva, com potencial de até 14 bilhões de barris, pode transformar a economia sul-coreana, atualmente dependente de importações para suprir suas necessidades energéticas.

Detalhes da Descoberta
A estimativa é que a reserva possa fornecer petróleo suficiente para quatro anos de consumo interno da Coreia do Sul. Além disso, os depósitos de gás natural podem atender à demanda nacional por aproximadamente 29 anos, reduzindo a dependência de importações energéticas.

A exploração enfrenta riscos financeiros e questões técnicas. Os elevados custos e a falta de garantia de sucesso pressionam o governo e potencialmente os contribuintes. Tentativas anteriores, como as da Woodside Energy, falharam após 15 anos de esforços sem sucesso na região. Isso reforça o ceticismo e a cautela em torno do projeto.

Expectativas e Impactos Econômicos

Trabalhador com conta no BB, Caixa ou Nubank tem um presente para resgatar
Caso bem-sucedida, a operação pode posicionar a Coreia do Sul como um novo participante no mercado global de energia. A exploração está prevista para começar em 2025, como aprovado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia do país. O movimento poderá diminuir as importações energéticas, mas as implicações ambientais e técnicas ainda são motivo de atenção.

 

