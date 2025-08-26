Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo

Por Isabelle LC/Correio do Estado

Um geólogo brasileiro, Vitor Abreu, revelou, em 2024, a descoberta de uma vasta reserva de petróleo e gás natural na costa leste da Coreia do Sul. Ele é o responsável pela consultoria que identificou o local. Essa reserva, com potencial de até 14 bilhões de barris, pode transformar a economia sul-coreana, atualmente dependente de importações para suprir suas necessidades energéticas.

Detalhes da Descoberta

A estimativa é que a reserva possa fornecer petróleo suficiente para quatro anos de consumo interno da Coreia do Sul. Além disso, os depósitos de gás natural podem atender à demanda nacional por aproximadamente 29 anos, reduzindo a dependência de importações energéticas.

A exploração enfrenta riscos financeiros e questões técnicas. Os elevados custos e a falta de garantia de sucesso pressionam o governo e potencialmente os contribuintes. Tentativas anteriores, como as da Woodside Energy, falharam após 15 anos de esforços sem sucesso na região. Isso reforça o ceticismo e a cautela em torno do projeto.

Expectativas e Impactos Econômicos



Caso bem-sucedida, a operação pode posicionar a Coreia do Sul como um novo participante no mercado global de energia. A exploração está prevista para começar em 2025, como aprovado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia do país. O movimento poderá diminuir as importações energéticas, mas as implicações ambientais e técnicas ainda são motivo de atenção.