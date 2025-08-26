Terça, 26 de Agosto de 2025 10:44
Internacional 200 por cento

Trump ameaça tarifa de 200% à China se ímãs não forem exportados aos EUA

“Eles têm que nos fornecer ímãs. Se não nos fornecerem ímãs, teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim”

26/08/2025 09h23
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Trump ameaça tarifa de 200% à China se ímãs não forem exportados aos EUA
Trump ameaça tarifa de 200% à China se ímãs não forem exportados aos EUA

Por Elisabeth Buchwald/CNN Brasil/MSN

O presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre os produtos chineses se o país não aumentar as exportações de ímãs de terras raras para os Estados Unidos.

“Eles têm que nos fornecer ímãs. Se não nos fornecerem ímãs, teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim”, disse Trump a repórteres na segunda-feira (25), enquanto recebia o presidente sul-coreano Lee Jae Myung no Salão Oval.

“Mas não teremos nenhum problema com isso”, acrescentou Trump.

Trump disse que uma tarifa de 200% significaria efetivamente que os EUA “não fariam negócios com a China”. Foi basicamente isso que aconteceu quando Trump impôs uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, que ele reduziu para 30% no início deste ano.

A China respondeu com uma tarifa de 125% sobre produtos americanos, que desde então foi reduzida para 10%. Enquanto as tarifas mais altas estavam em vigor, o comércio entre os EUA e a China praticamente parou.

Embora os EUA e a China tenham recentemente concordado com uma trégua de 90 dias para manter as tarifas mais baixas em vigor, as exportações chinesas de ímãs de terras raras continuaram a ser uma fonte de discórdia, com o governo Trump alegando que a China está impedindo intencionalmente que esses insumos cruciais cheguem aos EUA.

 

