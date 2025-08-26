Terça, 26 de Agosto de 2025 10:43
Internacional Falências

Tarifa e juro: Industriais dos EUA temem cenário e falam em falência

Fabricantes do Texas continuam expressando frustração com a política tarifária volátil do governo Trump e o impacto dos altos custos de empréstimos.

26/08/2025 09h07
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Tarifa e juro: Industriais dos EUA temem cenário e falam em falência / Foto: Divulgação digital/Google
Tarifa e juro: Industriais dos EUA temem cenário e falam em falência / Foto: Divulgação digital/Google

História de Matt Egan/CNN Brasil/MSN

"O Bingo das Tarifas é difícil", disse um fabricante de móveis ao Federal Reserve Bank of Dallas em pesquisa divulgada na segunda-feira (25). "Provavelmente fecharemos as portas em 90 dias."

Um fabricante de equipamentos de transporte alertou que o setor de caminhões "permanece deprimido" enquanto a indústria lida com "tarifas em constante mudança."

"Parece haver muita incerteza em nossa indústria com essas tarifas malucas sendo grande parte do motivo", disse um executivo do setor gráfico, acrescentando que está "muito preocupado com o que os próximos seis meses trarão."

Os comentários ressaltam como um programa-chave de Trump – tarifas historicamente altas – está prejudicando algumas das mesmas empresas que pretende ajudar.

As amplas taxas do presidente republicano são projetadas para impulsionar empregos na indústria nacional, dando às empresas um grande incentivo para fabricar mais produtos nos EUA em vez de importá-los.

No entanto, até agora, a implementação caótica da política paralisou algumas empresas e aumentou ainda mais a pressão sobre a indústria americana.

Por exemplo, quase metade (48%) das empresas pesquisadas pelo Fed de Dallas disseram ter sido prejudicadas por tarifas mais altas este ano. O impacto foi mais generalizado para os fabricantes, onde 70% dos pesquisados disseram ter sido afetados negativamente por tarifas mais altas este ano.

Cerca de 80% das empresas prejudicadas pelos aumentos tarifários disseram que já repassaram ou planejam repassar os aumentos de custos aos clientes.

"Essas tarifas aumentarão nossos custos e serão repassadas para os novos pedidos de nossos clientes, que são tipicamente usuários industriais e militares", disse um fabricante de computadores e eletrônicos ao Fed de Dallas.

Embora o tom dos comentários dos fabricantes tenha sido negativo, o Banco Central de Dallas disse que uma métrica sobre novos pedidos tornou-se positiva pela primeira vez desde janeiro.

Ainda assim, as altas tarifas e a significativa incerteza sobre a política comercial fizeram com que o Federal Reserve adiasse a redução das taxas de juros, pelo menos por enquanto.

No entanto, com o mercado de trabalho instável, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou fortemente na semana passada que o banco central pode precisar cortar as taxas de juros em breve.

"É hora de cortar as taxas de juros antes que seja tarde demais. O mundo está fazendo isso para preparar sua economia para os efeitos das tensões comerciais", disse o executivo do setor de eletrônicos.

Um fabricante de máquinas reclamou que a promessa do governo Trump de acelerar a produção de petróleo não se concretizou.

"'Perfure, baby, perfure' era um ótimo mantra, mas não está entregando resultados para as pessoas do setor", disse o executivo. "E o que dizer de um Federal Reserve que se recusa a reduzir as taxas de juros? O presidente Powell deveria cortar a taxa agora."

Um fabricante de papel expressou esperança de que o amplo pacote de cortes de impostos e gastos de Trump, conhecido como One Big Beautiful Bill, ajudará o setor em breve.

"Estamos estagnados desde o início do ano e está começando a ficar cansativo", disse o executivo. "O OBBB é uma espécie de boia salva-vidas, mas precisamos que a atividade na indústria se recupere antes de 2-3 anos a partir de agora."

Tradução revisada por André Vasconcelos

