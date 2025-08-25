Segunda, 25 de Agosto de 2025 17:54
Comportamento Suas unhas

Manicure russa vira tendência em Goiânia com novo conceito de cuidado e sofisticação para unhas

Diferente dos métodos tradicionais, a manicure russa utiliza a microdermoabrasão e dispensa o uso do alicate, reduzindo riscos de agressões à cutícula e promovendo a saúde natural das unhas.

25/08/2025 09h46 Atualizada há 8 horas
Por: Redação Fonte: wpconectada.com

Goiânia ganha um novo conceito em cuidado com unhas e bem-estar.

A manicure russa, – que é uma técnica que vem conquistando adeptas em todo o mundo por sua precisão, acabamento impecável e maior durabilidade

Diferente dos métodos tradicionais, a manicure russa utiliza a microdermoabrasão e dispensa o uso do alicate, reduzindo riscos de agressões à cutícula e promovendo a saúde natural das unhas. Além da segurança, o método oferece resultados estéticos superiores: esmaltação perfeita que pode durar até 30 dias, acabamento delicado e aparência sofisticada. Ideal para mulheres que têm uma rotina intensa, a manicure russa entrega praticidade sem abrir mão da elegância e do autocuidado.

Essa técnica ganhou força na cidade por conta da Ruse, marca fundada pela empreendedora goiana Débora Menino. A Ruse alia técnica de ponta e acolhimento em um ambiente pensado para oferecer praticidade, autocuidado e bem-estar. Além do serviço exclusivo de manicure russa, a marca também oferece make express, atendendo mulheres que buscam beleza, sofisticação e tempo otimizado em sua rotina.

“Mais do que estética, a manicure russa traz um novo olhar para o cuidado pessoal, unindo tecnologia, saúde e sofisticação. Nosso propósito é transformar a experiência do cliente em um momento de autocuidado e autoestima”, destaca Débora Menino, fundadora da Ruse.

Sobre a CEO

Filha de empresários do ramo de relojoaria em Goiânia, Débora cresceu acompanhando de perto o dinamismo dos negócios da família. Desde os 14 anos, conciliava a rotina escolar com o aprendizado prático no balcão da relojoaria, o que despertou nela o desejo de empreender.

Com experiência em grandes empresas – incluindo o cargo de Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional e Pessoas no Grupo O Boticário de Goiânia– Débora consolidou uma carreira sólida em gestão, mas em 2016 decidiu empreender. Criou a Tollit Vagas, referência em recrutamento e seleção, a Treyo, hub estratégico de treinamento e BPO e a agência de marketing Neoen.

Mais recentemente fundou a Ruse, marca que redefine o cuidado com as unhas em Goiânia e já conta com duas unidades em funcionamento. A meta é chegar a cinco unidades com campanhas aspiracionais que posicionam a Ruse como referência de um lifestyle fashionista e sofisticado.

Com raízes na tradição familiar e visão estratégica voltada para inovação, Débora se consolida como uma das empreendedoras mais promissoras de Goiás, liderando negócios que conectam propósito, pessoas e tendências de mercado.

