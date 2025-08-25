Salários de até 8 mil Reais por mês

Concessionária de Rodovias está com processos seletivos para cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas no trecho entre Goiânia a Itumbiara

O Grupo Med+, líder em urgência e emergências na América Latina, é a responsável por garantir a segurança e assistência aos milhares de motoristas que percorrem o trecho entre Goiânia a Itumbiara. Para reforçar a operação, a empresa abriu 115 vagas para atuar diretamente com o atendimento pré-hospitalar, com destaque para os cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. A Rota Verde Goiás, responsável pela gestão da BR-060 e BR-452, do mesmo trecho, também abriu novos processos seletivos para ampliar o quadro de colaboradores que vai atuar tanto nas atividades administrativas quanto nas frentes operacionais e técnicas. São 84 vagas para diferentes áreas, com destaque para as equipes de operações em campo, engenharia, tecnologia da informação, suprimentos e comunicação. As oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna para ambas as Empresas. O salário é de até R$ 5 mil.

Esse conjunto de medidas consolida a Rota Verde Goiás como peça-chave para a economia do Centro-Oeste, integrando o agronegócio e a indústria ao Sudeste e aos principais portos do Brasil. As contratações contemplam funções como engenheiros de pavimentação, técnicos de automação e manutenção, advogados de compliance, analistas fiscais e auxiliares administrativos. A maior parte das vagas, 36 no total, destina-se a operadores de inspeção ao longo do trecho, assegurando monitoramento constante e maior segurança para motoristas e cargas.

Segundo Victor Reis, chairman do Grupo Med+, a eficiência na gestão das rodovias transcende a infraestrutura física. “Rodovias bem geridas não são apenas meios de transporte, mas pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a segurança da população. A estratégia é oferecer mais agilidade, qualidade de vida e confiança para todos que dependem dessa rede vital de conexões”, afirma Reis. A Rota Verde Goiás já conta com 408 colaboradores diretos e indiretos, número que crescerá de forma expressiva com a nova fase de contratações.

Além de impulsionar a empregabilidade nas cidades de Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna, as medidas também fortalecem o agronegócio. Soja, milho, café e gado transitam por essas rodovias, que funcionam como principal corredor logístico da região. “A presença de equipes médicas e de inspeção no trecho garante respostas mais rápidas em situações críticas, aumentando as chances de sobrevivência em acidentes graves. Trata-se de um impacto que vai muito além da infraestrutura, refletindo diretamente na economia, na vida das pessoas e na competitividade do Brasil no cenário global”, conclui Victor Reis.

As inscrições podem ser realizadas no através da aba Trabalhe Conosco no site do Grupo Med+ ou enviando o currículo para o e-mail: [email protected]. contendo no assunto, a função pretendid