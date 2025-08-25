Segunda, 25 de Agosto de 2025 17:53
Geral Emprego

Salários de até 8 mil Reais por mês

Rota Verde (BR-060 e BR-452) abre 199 Vagas com Salário de até R$ 8 mil

25/08/2025 09h39
Por: Redação Fonte: guerattopress.com.br

Concessionária de Rodovias está com processos seletivos para cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas no trecho entre Goiânia a Itumbiara

      Rota Verde Goiás: concessão estratégica para a Azevedo & Travassos - SmallCaps.com.br O Grupo Med+, líder em urgência e emergências na América Latina, é a responsável por garantir a segurança e assistência aos milhares de motoristas que percorrem o trecho entre Goiânia a Itumbiara. Para reforçar a operação, a empresa abriu 115 vagas para atuar diretamente com o atendimento pré-hospitalar, com destaque para os cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. A Rota Verde Goiás, responsável pela gestão da BR-060 e BR-452, do mesmo trecho, também abriu novos processos seletivos para ampliar o quadro de colaboradores que vai atuar tanto nas atividades administrativas quanto nas frentes operacionais e técnicas. São 84 vagas para diferentes áreas, com destaque para as equipes de operações em campoengenhariatecnologia da informaçãosuprimentos comunicação. As oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna para ambas as Empresas. O salário é de até R$ 5 mil

       Esse conjunto de medidas consolida a Rota Verde Goiás como peça-chave para a economia do Centro-Oeste, integrando o agronegócio e a indústria ao Sudeste e aos principais portos do Brasil. As contratações contemplam funções como engenheiros de pavimentação, técnicos de automação e manutenção, advogados de compliance, analistas fiscais e auxiliares administrativos. A maior parte das vagas, 36 no total, destina-se a operadores de inspeção ao longo do trecho, assegurando monitoramento constante e maior segurança para motoristas e cargas. 

       Segundo Victor Reis, chairman do Grupo Med+, a eficiência na gestão das rodovias transcende a infraestrutura física. “Rodovias bem geridas não são apenas meios de transporte, mas pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a segurança da população. A estratégia é oferecer mais agilidade, qualidade de vida e confiança para todos que dependem dessa rede vital de conexões”, afirma Reis. A Rota Verde Goiás já conta com 408 colaboradores diretos e indiretos, número que crescerá de forma expressiva com a nova fase de contratações.

       Além de impulsionar empregabilidade nas cidades de Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna, as medidas também fortalecem agronegócio. Soja, milho, café e gado transitam por essas rodovias, que funcionam como principal corredor logístico da região. “A presença de equipes médicas e de inspeção no trecho garante respostas mais rápidas em situações críticas, aumentando as chances de sobrevivência em acidentes graves. Trata-se de um impacto que vai muito além da infraestrutura, refletindo diretamente na economia, na vida das pessoas e na competitividade do Brasil no cenário global”, conclui Victor Reis.

       As inscrições podem ser realizadas no através da aba Trabalhe Conosco no site do Grupo Med+ ou enviando o currículo para o e-mail:  [email protected]. contendo no assunto, a função pretendid

       Os interessados também podem enviar currículo para trabalheconosco@rotaverdegoias.com.br

