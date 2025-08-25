Novo acordo: carne bovina do Brasil será comprada por país que nunca tinha importado o produto brasileiro

Escrito por Fabio Lucas Carvalho/Click Petroleo e Gás

A expansão do mercado mostra como o Brasil, já consolidado como um dos maiores produtores do mundo, segue conquistando novos parceiros e ampliando sua presença internacional

O agronegócio brasileiro acaba de conquistar mais um mercado inédito para a carne bovina, ampliando sua presença internacional e reforçando a estratégia de diversificação nas exportações.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou que São Vicente e Granadinas, no Caribe, será o novo comprador.

Negociação e expansão

Depois de negociações sanitárias, o governo autorizou a exportação de carne bovina, miúdos e produtos cárneos para o país caribenho.

Essa abertura faz parte da estratégia de diversificação de parcerias comerciais.

Em 2024, o Brasil já exportou mais de US$ 288 milhões em produtos agropecuários para países da Comunidade do Caribe (CARICOM), grupo do qual São Vicente e Granadinas faz parte.

Avanço do agronegócio

Com o anúncio, o agronegócio brasileiro chega a 403 aberturas de mercado desde o início de 2023.

O governo destaca ainda que são três novos destinos após a retirada dos Estados Unidos com o tarifaço de Trump.

Além do país caribenho, o Brasil vai enviar carne bovina com osso e miúdos para as Filipinas.

Também conquistou espaço na Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, que passará a importar carne com osso, produtos cárneos e preparados de carne brasileiros.

Situação nos Estados Unidos

Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam uma disparada nos preços da carne bovina. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho, o valor médio chegou a US$ 11,875 por libra, o que representa quase R$ 150 por quilo.

Trata-se do maior preço já registrado no país.

Moradores, incluindo brasileiros que vivem lá, flagraram bandejas custando até US$ 69.

O aumento acontece principalmente por três fatores: mudanças climáticas, restrições impostas ao México e a sobretaxa contra a carne brasileira, que deixou de abastecer o mercado norte-americano.

São Vicente e Granadinas

São Vicente e Granadinas é um pequeno país localizado no Caribe, formado pela ilha principal, São Vicente, e por um conjunto de pequenas ilhas conhecidas como Granadinas.

Com uma área total de cerca de 389 km², o território apresenta paisagens tropicais marcadas por praias de areia branca, montanhas vulcânicas e uma biodiversidade típica das Pequenas Antilhas.

A capital é Kingstown, situada em São Vicente, centro político e econômico da nação.

A população é de aproximadamente 110 mil habitantes.

A língua oficial é o inglês, mas muitos moradores também utilizam um crioulo baseado nesse idioma no dia a dia.

A religião predominante é o cristianismo, com presença de anglicanos, metodistas, católicos e igrejas pentecostais.

A diversidade cultural é evidente nas tradições, na música e nas festas populares, com destaque para o Carnaval de Vincy Mas, que reúne desfiles, danças e ritmos como calipso, reggae e soca

Top 3 mercados do agro

O setor do agronegócio no Brasil atravessa uma fase de crescimento acelerado e já apresenta avanços significativos em novos destinos externos.

Entre esses mercados, três países chamam a atenção pelo peso estratégico e pelas grandes perspectivas de expansão nas exportações.

México, Vietnã e China despontam como peças centrais nesse movimento, consolidando a posição do Brasil como um dos principais fornecedores mundiais de alimentos.

Cada um deles representa conquistas recentes que transformam a pauta de exportações e apontam para oportunidades ainda maiores nos próximos anos.

Mercados estratégicos e emergentes

Outros entendimentos firmados também chamam atenção pelo alcance. Destacam-se as exportações de sorgo e gergelim para a China, estimadas em US$ 35,65 milhões e US$ 142,63 milhões, respectivamente.

No mercado asiático, o Brasil também ampliou presença com a venda de farinha de aves para a Indonésia, que movimentou US$ 17 milhões em 2024.

Já a carne bovina abriu espaço no Vietnã, com potencial de US$ 183 milhões, e no México, que importou US$ 214,32 milhões no ano passado.

A carne suína também ganhou espaço: US$ 102,06 milhões exportados ao México e US$ 31,56 milhões para a República Dominicana em 2024.

Além disso, o algodão alcançou o Egito com US$ 56,01 milhões e o abacate Hass chegou ao Japão com estimativa de US$ 570 mil.

O balanço mostra ainda mais de 80 mercados para proteínas animais, mais de 30 para reciclagem animal e mais de 20 para frutas brasileiras.

