Governador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”

História de Laís Gouveia/Brasil 247/MSN

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), respondeu nesta quinta-feira (21/8) às declarações do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que chamou governadores de direita de “ratos” e “oportunistas”. As críticas de Carlos se inserem em uma ofensiva contra lideranças políticas que buscam ocupar o espaço deixado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível e em prisão domiciliar. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Durante coletiva em Cuiabá, Mendes foi direto ao rebater o filho do ex-presidente. “Falou pela boca o que devia sair por outro lugar”, ironizou o governador, visivelmente irritado com a generalização feita pelo vereador. Mendes afirmou ainda estar cansado da radicalização no debate político. “Estou de saco cheio da polarização política”, acrescentou.

O ataque de Carlos Bolsonaro

No último domingo (17/8), Carlos usou a rede social X (antigo Twitter) para criticar governadores como Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), acusando-os de tentar herdar o capital político de seu pai sem demonstrar solidariedade diante de sua prisão.

“A verdade é dura: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater”, escreveu. O vereador também acusou os governadores de covardia, oportunismo e submissão ao mercado, classificando sua postura como “desumana, suja, oportunista e canalha”.

A fala ocorreu um dia depois de Zema anunciar sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026. Embora não tenha citado nomes, Carlos deixou claro que os principais alvos eram Zema e Tarcísio, visto como favorito para herdar o apoio do bolsonarismo na próxima disputa presidencial.

Disputa pela sucessão bolsonarista

A ofensiva de Carlos expõe as tensões na direita em torno da sucessão de Jair Bolsonaro. Além de Zema e Tarcísio, outros governadores como Ronaldo Caiado (União-GO) e Ratinho Jr. (PSD-PR) também são cotados como possíveis candidatos.

No lançamento de sua pré-campanha, Zema procurou não fechar portas e disse que “ajustes sempre são possíveis” caso Bolsonaro pedisse sua desistência. Ele também elogiou Tarcísio e afirmou que uma eventual candidatura do paulista não impediria sua própria corrida presidencial.

Reação e recados

A declaração de Mauro Mendes evidencia que os ataques de Carlos Bolsonaro não ficaram sem resposta. Enquanto o vereador tenta reforçar sua imagem como guardião do legado político do pai, governadores criticados têm buscado se equilibrar entre preservar vínculos com o bolsonarismo e construir projetos próprios para 2026.