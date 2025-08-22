Sexta, 22 de Agosto de 2025 15:22
Geral Soja brasileira

China troca soja dos EUA pela do Brasil

 e produtores pedem ajuda a Trump

22/08/2025 08h55
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

História de Da CNN/MSN

A China, maior compradora de soja do mundo, tem substituído a oferta dos Estados Unidos pela brasileira em meio às tensões comerciais entre Pequim e Washington. O movimento já preocupa agricultores americanos, que veem risco de prejuízos bilionários com a perda de mercado para o Brasil.

Em carta enviada nesta terça-feira (19) ao presidente dos EUA, Donald Trump, a American Soybean Association alertou que os produtores vivem “estresse financeiro extremo”, com preços em queda e custos de insumos em alta.

O documento pede que Trump avance em um acordo comercial com o país asiático para garantir contratos significativos de compra de soja.

Segundo a associação, a mudança nas importações chinesas pode ter efeitos graves de longo prazo. Na safra 2023-2024, a China comprou 54% das exportações americanas do grão, no valor de US$ 13,2 bilhões.

A ausência de pré-compras da nova safra — considerada incomum — acendeu o alerta entre agricultores e tradings.

O setor reagiu também a uma postagem de Trump, em 11 de agosto, pedindo à China que quadruplicasse suas compras de soja americana. Embora a declaração tenha impulsionado momentaneamente os preços, produtores classificaram a meta como pouco realista.

“Os produtores de soja dos EUA não podem sobreviver a uma disputa comercial prolongada com nosso maior cliente”, afirma a carta.

“Quanto mais avançarmos no outono sem chegar a um acordo com a China sobre a soja, piores serão os impactos para os produtores”, diz o texto.

A Casa Branca não se manifestou sobre o pedido.

Enquanto isso, as importações chinesas de soja registraram recorde em julho, beneficiando diretamente o Brasil, que ampliou sua presença como principal fornecedor do grão principalmente depois da sobretaxa aplicada pelos EUA ao país sul-americano, que agora busca diversificar os mercados pelo mundo.

 

