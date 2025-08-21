Quinta, 21 de Agosto de 2025 18:29
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
33°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,47

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralAraticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcarGeralChina compra 95% menos milho do Brasil em plena safra recorde,Geralprodutor deve redobrar medidas para prevenir queimadas neste período no PaísGeralFarândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFGGeralHoróscopo mensal - Setembro 2025: um convite ao equilíbrio entre razão e sensibilidade
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Geral Araticum

Araticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcar

Alimento é saboroso e proporciona benefícios à saúde, apontam pesquisas

21/08/2025 15h10
Por: Redação Fonte: Globo Rural

Araticum

Por Daniela Walzburiech/Globo Rural

Considerado a savana mais rica em biodiversidade no mundo, o Cerrado ocupa 23% do território brasileiro e se destaca pela presença de milhares de animais e plantas nativas. Uma delas é o araticunzeiro, árvore comum nas áreas mais secas e arenosas da região e que produz o araticum. Ele pode não ser o mais bonito do bioma, mas é muito apreciado e saboroso.

Uma das principais características é o aroma forte e marcante da polpa pela combinação de frutas. Outro diferencial é a doçura. Segundo José Felipe Ribeiro, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brix, escala que mede a quantidade de sólidos solúveis, pode ser maior que a cana-de-açúcar.

“O aroma e o sabor do araticum são únicos e característicos, como também acontece com outros frutos do Cerrado, como o pequi. O sabor adocicado é intenso e com alto teor de açúcar, que pode chegar a 24%, superando a cana, que fica entre 16% e 20%. Um fruto maduro perfuma facilmente o ambiente. E apenas uma pequena quantidade já satisfaz”, explica.

Além destas, outras curiosidades evidenciam o fruto 100% brasileiro:
Tem formato oval, cerca de dois quilos, casca marrom e polpa na cor creme;
A árvore pode chegar aos oito metros de altura;
As sementes são numerosas e escuras;
Pode ser encontrado em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará, Bahia, Tocantins, Maranhão e Paraná;
A produção inicia cinco anos após o plantio;
Pode ser propagado de duas formas: semente e enxertia.

Quando e como colher o araticum?
Com a floração prevista entre os meses de setembro a novembro, é comum a maturação a partir de fevereiro no Cerrado.

A fruta costuma cair no chão e ser consumida em seguida, mas, quando o araticunzeiro não é muito alto, pode ser coletado na árvore no momento que a casca começa a apresentar sinais de abertura.

Em muitos casos, a altura causa danos na casca do araticum durante a queda. Ela, então, se abre e é atacada por aves e insetos.

O que tem no araticum?
Conforme a Embrapa, a polpa da fruta, utilizada, além do consumo in natura, na preparação de geleias, doces, iogurtes, licores e sorvetes, apresenta fibras e lipídios em boa quantidade. Ferro, magnésio, fósforo, cálcio e vitaminas também estão presentes na composição do araticum.

Os benefícios do araticum
Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) descobriram, em 2019, que a casca da fruta, sempre descartada após a retirada da polpa, contém alcaloides aporfínicos, compostos importantes no tratamento do Alzheimer.

Em outro estudo, este desenvolvido pelo Laboratório de Bioaromas da Faculdade de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2015, foi destacado mais uma importante descoberta: o extrato da casca da fruta nativa do Cerrado diminui danos causados pelo estresse oxidativo das células.

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Menos milho China compra 95% menos milho do Brasil em plena safra recorde,
Alerta no campo: produtor deve redobrar medidas para prevenir queimadas neste período no País
Soja e milho Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
Rota Bioceânica Chuva dá trégua e pavimentação da “Picada 500” avança em ritmo acelerado Obra estratégica da Rota Bioceânica retoma força total com marcos importantes e impacto regional
Força do Agro: Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso
Prioridade China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
MT Informática
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 16h04
33°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 33°

31° Sensação
3.88 km/h Vento
19% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (22/08)

Mín. 19° Máx. 34°

Parcialmente nublado
Amanhã (23/08)

Mín. 19° Máx. 35°

Parcialmente nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Como decisão de Dino pode afetar sanções do governo Trump contra Moraes Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas: Se descumprirem podem ser punidas nos EUA, se o mesmo ocorrer no Brasil podem ser punidas também.
2
Geral - Há 2 dias Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso
3
Geral - Há 3 dias Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade
4
Educação - Há 3 dias Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 
5
Geral - Há 3 dias China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Araticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcar
Cultura Cultura Farândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFG
Saúde Saúde Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país
Economia Economia GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias