Geral10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)GeralGovernador de Mato Grosso reage a Carlos Bolsonaro e diz que ele “falou pela boca o que devia sair por outro lugar”GeralO contexto geopolítico das tensões entre EUA e VenezuelaEducaçãoInscrições para o Exame de Qualificação Técnica do CFC encerram no dia 28 de agostoInternacionalMãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)

“Nova Andradina vem se preparando com neloristas cada vez mais dedicados, que investem em genética para apresentar animais de excelência. “

22/08/2025 09h06
Por: Redação Fonte: ACNB
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Mato Grosso do Sul possui um rebanho bovino que ultrapassa 18 milhões de cabeças.
Nova Andradina (MS) sediará a 10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, quando cerca de 488 animais serão avaliados na unidade frigorífica da Friboi, no próximo dia 22 de agosto. A iniciativa é promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), em parceria com a Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore (ASCN) e com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.
“Nova Andradina vem se preparando com neloristas cada vez mais dedicados, que investem em genética para apresentar animais de excelência. O Mato Grosso do Sul já é reconhecido por se destacar no Circuito, e temos certeza de que esta etapa não será diferente. Será importante para a raça Nelore e reforçará o estágio avançado do trabalho realizado na região”, destaca Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB.
O encerramento do Circuito Nelore de Qualidade acontece em dezembro de 2025, com a premiação dos vencedores na Nelore Fest, conhecida como o "Oscar da Pecuária", em São Paulo. O evento também premia os campeões das etapas internacionais.
Contatos para inscrições
Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Nova Andradina (MS), os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (67) 99603-7540 – para falar com Ricardo –, (67) 99636-0962 – para falar com Everton – ou (67) 99643-0813 – para falar com Robson.
Calendário
As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:
  • 28/08 – Colíder (MT)
  • 03 e 04/09 – Belén (PY)
  • 10/09 – Araputanga (MT)
  • 12/09 – Gurupi (TO)
  • 16/09 – Lins (SP)
  • 18/09 – Iturama (MG)
  • 19/09 – Senador Canedo (GO)
  • 22/09 – Teixeira de Freitas (BA)
  • 23, 24 e 15/09 – Nanuque (MG)
  • 25/09 – Vilhena (RO)
  • 30/09 – Ituiutaba (MG)
  • 02/10 – Canhotinho (PE)
  • 06, 07 e 08/10 – Barra do Garças (MT)
  • 09/10 – Alta Floresta (MT)
  • 13, 14 e 15/10 – Diamantino (MT)
  • 18/10 – Marabá (PA)
  • 27, 28 e 29/10 – Mozarlândia (GO)
  • 30/10 – Itapetinga (BA)
  • 04/11 – Andradina (SP)
  • 04/11 – Naviraí (MS)
  • 06 e 07/11 – Imperatriz (MA)
  • 10/11 – Santana do Araguaia (PA)
  • 12/11 – Casa de Tábua (PA)
  • 14/11 – Redenção (PA)
  • 18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi
Circuito Nelore de Qualidade   
Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.   
Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.   
SOBRE A ACNB   
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook. 
