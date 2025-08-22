10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025 acontece em Nova Andradina (MS)

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Mato Grosso do Sul possui um rebanho bovino que ultrapassa 18 milhões de cabeças.

Nova Andradina (MS) sediará a 10ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, quando cerca de 488 animais serão avaliados na unidade frigorífica da Friboi, no próximo dia 22 de agosto. A iniciativa é promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), em parceria com a Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore (ASCN) e com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

“Nova Andradina vem se preparando com neloristas cada vez mais dedicados, que investem em genética para apresentar animais de excelência. O Mato Grosso do Sul já é reconhecido por se destacar no Circuito, e temos certeza de que esta etapa não será diferente. Será importante para a raça Nelore e reforçará o estágio avançado do trabalho realizado na região”, destaca Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Mato Grosso do Sul possui um rebanho bovino que ultrapassa 18 milhões de cabeças.

O encerramento do Circuito Nelore de Qualidade acontece em dezembro de 2025, com a premiação dos vencedores na Nelore Fest, conhecida como o "Oscar da Pecuária", em São Paulo. O evento também premia os campeões das etapas internacionais.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Nova Andradina (MS), os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (67) 99603-7540 – para falar com Ricardo –, (67) 99636-0962 – para falar com Everton – ou (67) 99643-0813 – para falar com Robson.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

28/08 – Colíder (MT)

03 e 04/09 – Belén (PY)

10/09 – Araputanga (MT)

12/09 – Gurupi (TO)

16/09 – Lins (SP)

18/09 – Iturama (MG)

19/09 – Senador Canedo (GO)

22/09 – Teixeira de Freitas (BA)

23, 24 e 15/09 – Nanuque (MG)

25/09 – Vilhena (RO)

30/09 – Ituiutaba (MG)

02/10 – Canhotinho (PE)

06, 07 e 08/10 – Barra do Garças (MT)

09/10 – Alta Floresta (MT)

13, 14 e 15/10 – Diamantino (MT)

18/10 – Marabá (PA)

27, 28 e 29/10 – Mozarlândia (GO)

30/10 – Itapetinga (BA)

04/11 – Andradina (SP)

04/11 – Naviraí (MS)

06 e 07/11 – Imperatriz (MA)

10/11 – Santana do Araguaia (PA)

12/11 – Casa de Tábua (PA)

14/11 – Redenção (PA)

18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

SOBRE A ACNB