Inscrições para o Exame de Qualificação Técnica do CFC encerram no dia 28 de agosto

A prova é composta com questões objetivas e dissertativas

Profissionais que desejam atuar como auditores independentes (CNAI) ou peritos contábeis (CNPC) têm até às 16h do dia 28 de agosto para se inscrever no Exame de Qualificação Técnica do Conselho Federal de Contabilidade. A inscrição pode ser feita no site da banca organizadora, FGV Conhecimento. Para participar, é obrigatório ter registro profissional (CRC) ativo na categoria Contador. A taxa de inscrição, que custa R$ 260,00 por prova, deve ser paga por boleto bancário até o dia 29 de agosto.

O exame é destinado a profissionais que desejam se registrar no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e atuar em instituições autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central do Brasil (BCB), pelas Sociedades Supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelas Sociedades Supervisionadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Também se destina ao registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) para quem pretende atuar como perito contábil.

O edital prevê que a aplicação das provas ocorrerá entre os dias 06 de outubro de 2025 a 11 de outubro de 2025, conforme disposição a seguir:

Prova de Qualificação Técnica Geral (QTG) - 06 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF;

Prova de Qualificação Técnica Geral de Perícia – 07 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF;

Prova Específica para atuação em auditoria nas instituições reguladas pela CVM - 08 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF;

Prova Específica para atuação em auditoria nas instituições autorizadas a funcionar pelo BCB - 09 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF;

Prova Específica para atuação em auditoria nas sociedades supervisionadas pela Susep - 10 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF;

Prova Específica para atuação em auditoria nas entidades supervisionadas pela Previc - 11 de outubro de 2025, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília/DF.

O edital completo do EQT 2º/2025 está disponível aqui.

Para mais informações sobre o andamento do Exame, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 591 3078.

