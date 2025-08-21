Quinta, 21 de Agosto de 2025 18:29
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
33°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,47

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralAraticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcarGeralChina compra 95% menos milho do Brasil em plena safra recorde,Geralprodutor deve redobrar medidas para prevenir queimadas neste período no PaísGeralFarândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFGGeralHoróscopo mensal - Setembro 2025: um convite ao equilíbrio entre razão e sensibilidade
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Geral Menos milho

China compra 95% menos milho do Brasil em plena safra recorde,

 deixando produtores sem mercado e contratos sob risco

21/08/2025 09h39
Por: Redação Fonte: clickpetroleoegas.com.br
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Escrito por Bruno Teles/Click Petroleo e Gás

China compra 95% menos milho do Brasil em julho e reduz também importação de trigo. Dados do Gacc mostram queda acentuada na demanda chinesa por milho e trigo, enquanto soja segue em alta no mercado
A China compra 95% menos milho do Brasil em julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Departamento de Alfândegas do país (Gacc). Foram apenas 60 mil toneladas importadas no mês, contra mais de 1,1 milhão no mesmo período do ano passado. Em valores, isso representou US$ 14 milhões, um recuo expressivo que reflete mudanças no padrão de consumo e nas estratégias de abastecimento do país asiático.

No acumulado de janeiro a julho, a China compra 95% menos milho do Brasil em comparação a 2024, com importações totais de 840 mil toneladas — queda de 93% em relação ao ano anterior. O movimento acontece em paralelo a um aumento nas compras de soja, que seguem sendo prioridade na pauta agrícola chinesa.

Quem é mais afetado pela queda da China nas compras de milho?
A redução drástica atinge principalmente produtores e exportadores brasileiros, que vinham se beneficiando da demanda chinesa desde a abertura de mercado em 2022. A China compra 95% menos milho do Brasil justamente em um momento de safra recorde no país, aumentando a pressão sobre preços internos e elevando a necessidade de buscar novos compradores no exterior.

Com a perda desse mercado estratégico, especialistas avaliam que parte da produção pode ser redirecionada para consumo interno ou para países da Ásia e do Oriente Médio, mas os impactos nos contratos futuros já preocupam o setor agrícola.

Quanto o trigo também perdeu espaço na pauta chinesa?
Além do milho, o trigo também registrou queda significativa. Em julho, a China importou 410 mil toneladas, 48% a menos do que no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, o volume chegou a 2,37 milhões de toneladas, o que representa retração de 76,4%.

Essa redução mostra que a estratégia chinesa não se limitou ao milho, mas também afetou outras commodities agrícolas, reforçando a ideia de diversificação de fornecedores e de maior uso de estoques internos.

Onde a China manteve ou aumentou compras?
Apesar da queda em milho e trigo, a China compra 95% menos milho do Brasil enquanto amplia a aquisição de soja. Em julho, foram importadas 11,67 milhões de toneladas, um avanço de 18,4% em relação a 2024. No acumulado de 2025, as compras chegaram a 61 milhões de toneladas, alta de 4,6%.

Também houve crescimento em produtos específicos, como açúcar (+76,4% em julho) e lácteos (+5,2%), enquanto outros itens, como algodão, óleo de palma e fertilizantes, sofreram forte redução. Isso evidencia uma política de importação seletiva, em que a China prioriza determinadas cadeias de suprimento.

Por que a China compra 95% menos milho do Brasil?
Entre os fatores apontados por analistas estão a maior produção doméstica chinesa, o uso de estoques reguladores e a busca por fornecedores alternativos, como os Estados Unidos e a Ucrânia. A decisão também pode estar ligada a questões diplomáticas e comerciais, já que a relação entre Brasil e China no setor agrícola envolve negociações permanentes sobre tarifas e qualidade dos produtos.

Além disso, o consumo interno chinês tem se ajustado à desaceleração econômica, o que reduz a necessidade de importação de determinados grãos. Esse cenário ajuda a explicar por que a China compra 95% menos milho do Brasil mesmo em um ano de alta oferta no mercado internacional.

Vale a pena se preocupar com esse movimento?
A resposta tende a ser sim. O Brasil consolidou a China como principal destino das exportações agrícolas, e a retração na compra de milho pode significar maior volatilidade nos preços e menor previsibilidade para os produtores. O setor agora deve buscar alternativas, ampliando acordos com outros países e fortalecendo o consumo interno.

Ao mesmo tempo, a continuidade da demanda chinesa por soja garante algum equilíbrio, mas não compensa integralmente a queda nas compras de milho e trigo. Para especialistas, o episódio reforça a importância da diversificação de mercados e da construção de políticas agrícolas de longo prazo.

A notícia de que a China compra 95% menos milho do Brasil em julho reforça o peso da dependência externa no agronegócio nacional. A redução drástica nas importações afeta produtores, exportadores e o equilíbrio do mercado interno, mostrando como mudanças nas estratégias chinesas impactam diretamente a economia brasileira.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Araticum Araticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcar Alimento é saboroso e proporciona benefícios à saúde, apontam pesquisas
Alerta no campo: produtor deve redobrar medidas para prevenir queimadas neste período no País
Soja e milho Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
Rota Bioceânica Chuva dá trégua e pavimentação da “Picada 500” avança em ritmo acelerado Obra estratégica da Rota Bioceânica retoma força total com marcos importantes e impacto regional
Força do Agro: Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso
Prioridade China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 16h04
33°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 33°

31° Sensação
3.88 km/h Vento
19% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (22/08)

Mín. 19° Máx. 34°

Parcialmente nublado
Amanhã (23/08)

Mín. 19° Máx. 35°

Parcialmente nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Como decisão de Dino pode afetar sanções do governo Trump contra Moraes Dino evidencia um impasse para as empresas afetadas: Se descumprirem podem ser punidas nos EUA, se o mesmo ocorrer no Brasil podem ser punidas também.
2
Geral - Há 2 dias Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso
3
Geral - Há 3 dias Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade
4
Educação - Há 3 dias Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 
5
Geral - Há 3 dias China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Araticum, a fruta do Cerrado que pode ser mais doce que a cana-de-açúcar
Cultura Cultura Farândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFG
Saúde Saúde Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país
Economia Economia GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias