produtor deve redobrar medidas para prevenir queimadas neste período no País

Rio Verde, agosto de 2025 – O risco de queimadas no Brasil é mais elevado durante o período seco, que geralmente ocorre até setembro, embora possa variar conforme a região. Para os produtores de Goiás esse risco é particularmente crítico, já que o estado apresenta clima tropical com estação seca bem definida. Os fatores que mais contribuem para a ocorrência das queimadas são as temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes, vegetação seca e o acúmulo de material combustível, como palhada e restos culturais.

Segundo Diego Braga, Consultor de Desenvolvimento de Mercado da Conceito Agrícola, o momento exige atenção redobrada e adoção de medidas preventivas por parte dos produtores. “As queimadas não comprometem apenas a produção agrícola, mas também degradam o solo, reduzem a biodiversidade e prejudicam a qualidade do ar. A prevenção é a forma mais segura e eficiente para proteger a propriedade e o meio ambiente”, afirma.

Entre as principais medidas preventivas, Braga destaca a manutenção de faixas de contenção (aceiros) sempre limpas e bem definidas, proibição de queimadas controladas sem autorização e acompanhamento técnico, manejo adequado da palhada, armazenamento correto de resíduos vegetais e o monitoramento constante das condições climáticas, evitando atividades de risco em dias críticos. No manejo da palhada, é recomendado garantir uma distribuição uniforme, evitando acúmulo excessivo em pontos específicos e favorecendo a decomposição natural, com a prática da rotação de culturas sempre que possível.

O uso de tecnologias também é um importante aliado nesta prevenção. Ferramentas como sistemas de monitoramento via satélite, aplicativos de alerta de risco, drones e sensores de umidade do solo e do ar permitem identificar áreas vulneráveis e tomar decisões mais assertivas. Apenas em 2024, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estimou prejuízos com as queimadas de R$ 14,7 bilhões à agropecuária, afetando 2,8 milhões de hectares de propriedades rurais.

“Com planejamento e tecnologia é possível reduzir significativamente o risco de queimadas e seus impactos. O Grupo Conceito dissemina informações técnicas que fortalecem o conhecimento e as habilidades do agricultor, incentivando práticas responsáveis que preservam os recursos naturais e promovem a sustentabilidade produtiva e econômica”, reforça Braga.

Sobre o Grupo Conceito

O Grupo Conceito atua em diversos segmentos no mercado agro do Sudoeste goiano, dentre eles comercialização de insumos agrícolas, com a Conceito Agrícola; armazenagem e comercialização de grãos, com a Conceito Armazém; produção própria de grãos, com a Conceito Fazendas; e mais recentemente venda de semente de soja própria, trazendo genética Brasmax, com a Conceito Sementes, que possui estrutura de armazenagem 100% refrigerada e logística de entrega diferenciada. Com sede em Rio Verde, o Grupo é um núcleo de conhecimentos, tecnologias, produtos e serviços que facilita a adaptação dos clientes para prosperar em um negócio mais tecnológico e sustentável, trazendo a visão de quem também é produtor e entende as dificuldades e expectativas do campo.