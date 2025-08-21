Farândola Teatro-Circo apresenta Malagueta na Labuta no Lacena/UFG

A Farândola Teatro-Circo, fundada e encabeçada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, segue as comemorações de seus 13 anos de atividade com a apresentação do espetáculo "Malagueta na Labuta". Pimenta estará com este trabalho nesta sexta-feira (22/8), às 19 horas, no Lacena/UFG. Farândola Teatro-Circo ainda apresenta “A Orelha de Vicente” no dia 29 de agosto, no Ponto de Cultura Veracult, às 20 horas e no dia 30 de agosto, no Teatro Cidade Livre, às 18 horas. Todas as apresentações são gratuitas e contam com tradução em Libras. Estas atividades integram o projeto de manutenção que ainda vai oferecer, entre os dias 26 e 28 de agosto, oficina de malabares para os alunos do Circo Lahetô. O projeto conta com com recursos da Política Nacional Aldir Blanc Goiás - Edital 16/2024, de Manutenção continuada de Grupos e Companhias Artísticas, viabilizado por meio do Governo de Goiás e do Governo Federal.

As atividades acontecem na sequência da apresentação de “Quando se abrem os Guarda-chuvas”, no último dia 16 de agosto no Cine-teatro Rosinha do Brejo, em Goiás, além de oficina de palhaçaria nos dias 11, 13 e 14 na Oficina Cultural Gepetto. A equipe ainda passou, no último mês, por uma oficina de empreendedorismo com Marcelo Bones.

Sobre os espetáculos

Em “Malagueta na Labuta”, a diarista Malagueta é requisitada, por uma de suas patroas, para uma faxina de urgência. Entre a desordem da casa, avental e espanadores, Malagueta cria outras realidades, estreitando os limites entre trabalhar e brincar, o que torna a lida diária menos dura e mais agradável, fazendo confluir suor e riso. Criada em 2021, esta obra também foi objeto de pesquisa do doutorado da sua criadora, que trabalhou com o tema das palhaçarias feministas. A direção é de Thaise Monteiro, e a obra conta ainda com as melhorias cênicas feitas pela palhaça catalã Pepa Plana, no ano de 2022.

Em janeiro de 2024 estreou em Goiânia o espetáculo A Orelha de Vicente. A comédia infantil de circo-teatro é interpretada pelos multi-artistas Izabela Nascente, Lucas Lima e Fernanda Pimenta. Esta última também é a criadora do grupo Farândola Teatro-circo, idealizadora do projeto. O espetáculo é inspirado na vida e obra do pintor holandês Vincent Van Gogh, pautando sua importância e estética de forma lúdica, a fim de chegar no seu público-alvo: as crianças de todas as idades.

Mais pesquisa e profissionalização

Ao completar 13 anos de existência, a Farândola Teatro-Circo reflete sua evolução e os caminhos percorridos desde sua criação. O grupo surgiu em 2011, impulsionado pela coragem e ousadia de jovens artistas que decidiram montar um espetáculo de forma autônoma e independente. Hoje, a companhia se destaca pela consolidação de sua pesquisa artística e pelo acesso a políticas públicas que profissionalizaram ainda mais o trabalho.

"No início, a gente criava movido pela vontade de fazer, sem tantos recursos e com menos aprofundamento em pesquisa. Agora, temos um processo muito mais embasado, resultado de anos de investigação e experimentação", afirma Fernanda Pimenta. Esse amadurecimento se reflete nos espetáculos mais recentes, como A Orelha de Vicente e Malagueta na Labuta, que foram desenvolvidos após um longo período de estudo e criação.

Outro diferencial, ao longo dessa trajetória, tem sido a característica dinâmica da companhia, marcada por parcerias e colaborações diversas. "Cada trabalho tem um aspecto diferente na formação do grupo. Contamos com artistas convidados, como Izabela Nascente, bonequeira reconhecida, e Lucas Lima, o palhaço Mulambo. E celebramos os parceiros que já passaram por aqui, como a atriz espanhola Elena Diego", destaca.

Com uma trajetória marcada pela renovação e pela busca por novas formas de expressão, a Farândola segue reafirmando seu compromisso com a pesquisa cênica e a experimentação, consolidando-se como um importante grupo no cenário teatral-circense goiano.

Fernanda e a Farândola

Fundada no Rio de Janeiro em 2011 por Fernanda Pimenta e Elena Diego, a Farândola Teatro-circo se estabeleceu em Goiás em 2013. A companhia desenvolve pesquisas e apresenta espetáculos que combinam teatro e circo, utilizando dramaturgia própria e colaborações artísticas.

A atriz, diretora, pesquisadora, dramaturga, oficineira, produtora e palhaça Fernanda Pimenta é quem encabeça a companhia. Fernanda Pimenta é uma artista com uma trajetória marcada por trabalhos com teatro e palhaçaria, além de atuar também no audiovisual. Ela integra parcerias com a Cia de Arte Poesia que Gira e com a Cia Ju Cata-histórias. Além de sua atuação nos palcos, Fernanda realiza pesquisas acadêmicas, desenvolvendo estudos sobre palhaçarias feministas. Em 2024, a atriz Fernanda Pimenta foi condecorada com o Prêmio Jaburu, por sua pesquisa, como destaque cultural do estado de Goiás.