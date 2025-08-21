PF vê articulação de Bolsonaro com advogado de empresa de Trump para interferir em processo no STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da casa onde cumpre prisão domiciliar 14/08/2025 REUTERS/Adriano Machado© Thomson Reuters

Por Ricardo Brito/Reuters/MSN

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal identificou uma articulação direta de Jair Bolsonaro com advogado de uma das empresas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na busca de interferir no processo por tentativa de golpe de Estado no Brasil a que responde o ex-presidente, segundo documentos da PF e decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgados nesta quarta-feira.

A revelação, que consta nas conclusões da PF, foi citada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes em seu despacho.

"Não bastasse isso, com a finalidade de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, a Polícia Federal identificou a reiteração das condutas delitivas investigadas nos autos do Inq. 4.995/DF e Pet 14.129/DF, a partir de conversas realizadas entre Jair Messias Bolsonaro, por meio de WhatsApp, com um contato denominado Martin de Luca USA", descreveu Moraes.

"O registro desse contato, conforme apurou a investigação, contém a imagem do advogado norte-americano Martin de Luca, que atua como representante da Trump Media & Technology Group (TMTG) e da plataforma Rumble", destacou o despacho.

A PF mostrou que havia uma ação previamente coordenada entre Bolsonaro e o advogado para amplificar os ataques a Alexandre de Moraes.

"Dessa forma, o contexto dos diálogos entre Jair Bolsonaro e o advogado Martin de Luca evidencia ações previamente coordenadas com o representante da empresa Rumble, plataforma impedida de operar no Brasil por descumprimento de decisões judiciais", disse o relatório final da PF.

"A adesão subjetiva por interesses comuns entre os investigados se materializa nas ações de ataques ao Poder Judiciário brasileiro, evidenciado pelo desvio de finalidade da pretensão formulada em ação judicial no exterior, bem como no prévio ajuste de conteúdos a serem publicados em redes socias contra membros do STF", acrescentou.

No dia 23 de fevereiro, o Trump Media & Technology Group e a Rumble informaram que tinham entrado com uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra Moraes.

Procurado por mensagem, uma assistente de Martin de Luca não comentou de imediato.

DISCUSSÃO DE ASILO NA ARGENTINA

Na mesma investigação, segundo relatório final das apurações, a PF encontrou um documento no celular de Bolsonaro com um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina, notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal, com a identificação de materialidade e autoria delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, praticados por organização criminosa", disse a PF em relatório.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado que está nos Estados Unidos, foram indiciados no relatório final da PF pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado de Direito.

"As ações de Jair Messias Bolsonaro, conforme salienta a Polícia Federal, demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da AP 2.668/DF", descreveu Moraes, em decisão.

A defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a pedidos de comentários.

Eduardo Bolsonaro negou em publicação no X que tenha cometido qualquer ilegalidade.

"Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional."

Moraes determinou a intimação da defesa de Bolsonaro para que, em 48 horas, preste esclarecimentos sobre "os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência e comprovado risco de fuga".

Segundo descrito na decisão de Moraes, o documento de 33 páginas contendo o pedido de asilo de Bolsonaro a Milei estava sem data e não era assinado, o que aparentaria que não teria sido enviado. Citava como motivação uma suposta perseguição política sofrida pelo ex-presidente.

A PF identificou a participação do pastor evangélico Silas Malafaia na articulação com Bolsonaro e o filho Eduardo nos ataques ao STF.

Moraes determinou a apreensão do celular e do passaporte de Malafaia. Ele foi alvo dessa operação ao desembarcar nesta quarta no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A reportagem não localizou a defesa de Malafaia de imediato para pedido de comentário.

(Reportagem adicional de Luciana Magalhães)