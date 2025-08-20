IFG prorroga inscrições para a 2ª Feira Integrada de Ciências – FeCin 2025

A iniciativa busca incentivar a produção científica e a criatividade de estudantes da rede pública e conveniada do estado de Goiás.

Evento em outubro no Polo de Inovação do IFG

A FeCin 2025 será realizada em outubro, no Criar – Polo de Inovação do IFG, e fará parte da programação da 2ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) da Instituição. O evento é resultado de uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão, envolvendo os 14 câmpus do IFG, e conta com parceria da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A feira tem apoio do CNPq, por meio da Chamada CNPq/FNDCT/MCTI/MEC/CAPES Nº 37/2024 .

Quem pode participar

Podem inscrever projetos estudantes com matrícula ativa no Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas públicas ou conveniadas do estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo professor orientador, por meio do formulário eletrônico disponível em: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdew4cXx2gZ8UJ1ilAEXSZv IOPTqc8Q2Jlv86nsab4JUPtsFw/ viewform .

Tema e critérios

Com o tema “O Cerrado é um ‘mar’ de biodiversidade: conhecimento científico em prol da conservação dos ecossistemas e da justiça socioambiental”, a feira propõe que os trabalhos dialoguem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e tragam soluções ou reflexões de impacto educacional, científico, social, cultural, ambiental ou econômico.

Até 150 projetos serão selecionados, respeitando critérios de representatividade geográfica e garantindo vagas para escolas municipais, estaduais e conveniadas.

Premiações

Os trabalhos premiados receberão certificados, medalhas e troféus, além de brindes personalizados. Os primeiros colocados terão direito a bolsas de iniciação científica (PIBIC-Jr, R$ 300 mensais, por 12 meses) para cada estudante, além de bolsa de Apoio Técnico em Extensão (R$ 770 mensais, por 4 meses) para o professor orientador.

Importância da participação

De acordo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), a FeCin 2025 reforça o compromisso do IFG com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e busca despertar vocações científicas entre estudantes da educação básica.

“Queremos ver as escolas municipais, estaduais e conveniadas presentes na FeCin 2025. É um espaço para nossos jovens mostrarem seu talento e perceberem a ciência como possibilidade de transformação social”, afirma a coordenação do evento.