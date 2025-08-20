Quarta, 20 de Agosto de 2025 11:29
Geral Experiência Clínica

Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país

Vagas de estágio observacional são oferecidas em 22 especialidades médicas

20/08/2025 10h50
Por: Redação Fonte: Conteudo Comunicacao

São Paulo, 20 de agosto de 2025 – O Ensino do Hospital Alemão Oswaldo Cruz contribui efetivamente para a formação profissional médica do país. Prestes a completar 128 anos de atuação, a instituição é uma importante geradora de conhecimento, por meio de suas atividades de ensino, buscando disseminá-lo para a sociedade, auxiliando na formação de profissionais que vão levar saúde de qualidade para a população brasileira. Um desses exemplos é o Experiência Clínica, programa regular de estágio observacional para graduandos do curso de medicina.

São oferecidas vagas em 22 especialidades médicas, onde os alunos têm a oportunidade de vivenciar uma imersão nas atividades teóricas e práticas dos setores médicos, acompanhar as rotinas médicas e assistenciais de seus preceptores, observar procedimentos clínicos e cirúrgicos, acompanhar a evolução de pacientes, participar da discussão de casos clínicos, além de integrar reuniões e eventos científicos promovidos pelo Hospital. Toda a jornada dos futuros médicos é monitorada por cerca de 50 especialistas do corpo clínico e assistencial do Hospital.

O estágio é ofertado para estudantes a partir do terceiro ano da graduação médica, a vivência no hospital é de 40 horas semanais e a duração é de no mínimo uma semana e no máximo de 90 dias. Ao término do período, os alunos recebem certificado de conclusão do Experiência Clínica.

Nos últimos cinco anos, cerca de 600 alunos de medicina de diversas regiões do país participaram do programa. Os cursos podem ser contratados pela universidade onde o aluno está matriculado ou pelo próprio estudante. Para aqueles que residem fora da capital paulista, o Hospital auxilia na escolha de moradia e integração do aluno à cidade.

Para saber mais sobre o Programa Experiência Clínica acesse: Link 

Sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz

No Hospital Alemão Oswaldo Cruz servimos à vida. Somos um hospital de grande porte, referência em alta complexidade e confiabilidade. Uma instituição de 127 anos, sólida, dinâmica e determinada a inovar e contribuir com o desenvolvimento da saúde. Nossa excelência é resultado da nossa dedicação, prontidão, empatia no cuidado e na nossa incansável busca pela melhor experiência e resultado para nossos pacientes, com qualidade e segurança certificados internacionalmente pela Joint Commission International (JCI). Contamos com um corpo clínico diversificado e renomado, além de um modelo assistencial próprio, que coloca o paciente e familiares no centro do cuidado. Nosso protagonismo no desenvolvimento da saúde é sustentado por três pilares estratégicos: Saúde Privada; Educação, Pesquisa, Inovação e Saúde Digital; Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Registro CREMESP 9000039 - Responsável Técnico: Dr. Filipe Teixeira Piastrelli CRM: 152464/SP RQE: 114416

Acesse o nosso site para saber mais: Link

