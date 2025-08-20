Ambev abre mais de 200 vagas de Trainee e Estágio em busca de jovens talentos

São Paulo, agosto de 2025 - Chegou a hora de transformar seu sonho profissional em realidade: estão abertas as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio Ambev 2026. A companhia busca pessoas que queiram oportunidades de liderança e tenham vontade de assumir desafios de alto impacto que envolvem marcas icônicas e a transformação digital do negócio. As inscrições vão de 18 de agosto a 8 de setembro, no site da Ambev.

“Nossos Programas de Trainee e Estágio são reconhecidas portas de entrada para formar as futuras lideranças da Ambev. Executivos como Fernando Mazzarolo, VP do Zé Delivery, e Paulo Zagman, VP de Logística, entraram como trainees. Os selecionados do Global Trainee terão uma experiência abrangente, que oferece versatilidade para atuar em diferentes áreas e adquirir uma visão 360º do negócio. Tudo isso pensando em candidatos que buscam por desafios de alto impacto, oportunidades de liderança e possibilidades de crescimento de carreira,” afirma João Vitor Marinho, Diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev.

Com duração de 10 meses, o Global Trainee oferece desafios para sair da zona de conforto e grandes oportunidades de gerar valor para o negócio, o que proporciona visibilidade, reconhecimento e crescimento profissional acima da média. O programa prepara talentos para atuar em qualquer área da companhia, por meio de um treinamento 360º, vivências práticas em diferentes unidades de todo o Brasil e uma experiência internacional junto a trainees de todo o mundo. A seleção é aberta a pessoas de todos os cursos, graduadas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após conclusão da primeira graduação. Candidatos devem ter disponibilidade para mobilidade entre estados. Os selecionados terão salários de até R$ 9.000,00.

Já o Programa de Estágio oferece duas trilhas de aprendizado: Business, ideal para perfis interessados no mundo comercial; e Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas. Os estagiários selecionados terão a oportunidade de desenvolver um projeto relevante para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia. Além disso, a Liga de Estagiários promove protagonismo, desenvolvimento e networking com estagiários de todo o Brasil. Os candidatos devem ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial.

“No ano passado, celebramos 25 anos de história e, agora, nos preparamos para construir os próximos 25. Buscamos os talentos que irão escrever as próximas páginas de uma jornada de muito sucesso, com um time de mais de 25 mil pessoas que impulsiona a economia brasileira, gerando quase 1 milhão de empregos diretos, indiretos e induzidos, e contribuindo para um legado de décadas à frente de uma das categorias mais vibrantes e conectadas à cultura do país,” explica Marinho.

Para realizar a inscrição ou obter mais informações sobre os programas, acesse o site.