GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas

A GSA Alimentos, tradicional indústria goiana situada no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, está com 61 vagas abertas para início imediato, principalmente na área operacional. O destaque é para o cargo de auxiliar de produção, com 19 oportunidades, e para promotor de vendas, com 11 vagas. A empresa também oferece um benefício único na região: moradia de custo baixo completa para familiares de colaboradores. Reconhecida por suas práticas de valorização humana, a GSA reforça seu compromisso com dignidade, qualidade de vida e estabilidade.

As oportunidades incluem funções como auxiliar de expedição, auxiliar de produção e promotor de vendas para GO.

Benefícios para as vagas disponíveis:

Alimentação na empresa

Cesta in natura

Vale cesta de R$ 200

Plano de saúde (HapVida) – 100% pago pela empresa

Plano odontológico (HapVida)

Vale-transporte

Transporte corporativo com rota fixa

Premiação por assiduidade

Premiação por produtividade

Desconto na loja de fábrica

Programa de moradia de baixo custo, limitado a R$ 100 reais

Creche gratuita para crianças de 6 meses a 6 anos

Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Um benefício que transforma vidas

Mais do que um diferencial, a moradia de da GSA Alimentos é um verdadeiro privilégio, raro no mercado de trabalho, especialmente no setor industrial. Localizadas em um conjunto habitacional da própria empresa, as casas oferecem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida para os colaboradores e suas famílias. O conjunto conta ainda com quadra poliesportiva, campo de futebol de grama natural e uma escola estadual.

Outro benefício que faz a diferença na vida das famílias é a creche gratuita, destinada a crianças de seis meses a seis anos. Sem custo para os pais, o espaço oferece atividades pedagógicas, brincadeiras adaptadas a cada idade e alimentação completa e balanceada. Para muitas famílias, inclusive pais ou mães solteiras, essa estrutura é um verdadeiro apoio no dia a dia, permitindo que trabalhem com tranquilidade e foco.

Além da creche, os filhos dos colaboradores contam com a Escola Estadual Itagiba Laureano Dorneles, localizada no mesmo bairro. Desde 2010, a GSA Alimentos é parceira da unidade por meio do programa Parceiros da Educação, reafirmando o compromisso com a educação e o futuro das crianças.

A moradia de baixo custo é concedida de acordo com critérios internos, mas seu impacto vai muito além: transforma vidas, aproxima o convívio familiar e integra vida pessoal e profissional. “Nosso objetivo vai além da geração de empregos. Queremos transformar vidas, oferecendo estrutura, acolhimento e dignidade. Acreditamos que quem vive bem, trabalha melhor”, destaca a consultora de RH, Catarina Costa.

Desde 2015, a GSA Alimentos é certificada com o selo Great Place to Work (GPTW), reconhecendo a empresa como uma das melhores para se trabalhar no Brasil.

Sobre a GSA | #JeitoGSAdeser

Especializada na fabricação de macarrão instantâneo, refrescos em pó, salgadinhos, mistura para sopão, pipoca para micro-ondas e misturas para bolo.

Fundada em 1984, a GSA é administrada por Sandro Marques Scodro. Neste período, a empresa cresceu e adquiriu novas marcas e produtos. A GSA é responsável pelos produtos das marcas Refreskant, Sandella, Velly, Produtos Paulista, Icebel, Yolle, Sanditos, SanChips e Dona Raiz.

Mais: www.grupogsa.com.br