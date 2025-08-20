Quarta, 20 de Agosto de 2025 11:29
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,47

Euro

R$ 6,38

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EducaçãoIFG prorroga inscrições para a 2ª Feira Integrada de Ciências – FeCin 2025GeralHospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o paísGeral Ambev abre mais de 200 vagas de Trainee e Estágio em busca de jovens talentosGeralGSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagasGeralPré-safra: falta de revisão na colheitadeira pode gerar prejuízo superior a R$ 500 mil por dia
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral Ansiedade infantil

Ansiedade infantil cresce 27% no Brasil e se manifesta antes dos 10 anos, aponta INPD

Com sinais físicos e alterações de comportamento, transtorno desafia escolas e famílias, abordagem terapêutica TRG é adaptada para ajudar crianças a elaborarem emoções precoces com segurança

20/08/2025 10h08
Por: Gideone Rosa Fonte: IBFT

Ansiedade infantil cresce 27% no Brasil e se manifesta antes dos 10 anos, aponta instituto – Blog do Eloilton Cajuhy Imagem: Divulgação digital Google

Dor de barriga frequente, insônia, irritabilidade e isolamento social. Esses são alguns dos sintomas que têm levado pais e educadores a buscar apoio psicológico para crianças cada vez mais jovens no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento (INPD), os casos de ansiedade infantil aumentaram 27% nos últimos cinco anos, com manifestações significativas ainda antes dos 10 anos de idade.

O dado acende um alerta para profissionais do Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas (IBFT), que observam crescimento expressivo na demanda por atendimento infantil. “A ansiedade na infância muitas vezes se expressa por meio de dores físicas ou mudanças abruptas de comportamento. Por desconhecimento, esses sinais são confundidos com birra, desobediência ou agitação típica da idade”, afirma o psicólogo Jair Soares dos Santos, fundador do IBFT e criador da Terapia de Reprocessamento Generativo (TRG).

Doutorando em Psicologia pela Universidade de Flores, na Argentina, Soares destaca que o sofrimento emocional em crianças tende a ser silencioso e mal compreendido. “É comum recebermos relatos de crianças com dor de barriga antes de ir à escola, crises de choro aparentemente sem motivo, resistência ao sono ou explosões de raiva. Esses comportamentos são, muitas vezes, pedidos de ajuda emocional”, explica o psicólogo.

Entre os fatores que contribuem para a ansiedade precoce estão a insegurança emocional, sobrecarga sensorial e falta de espaço para expressar sentimentos. O ambiente escolar, segundo os especialistas, ainda falha em reconhecer os sinais iniciais. “Geralmente a escola só age quando há queda de rendimento ou comportamentos mais extremos. Mas os primeiros sinais aparecem bem antes disso”, pontua.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já classifica os transtornos de ansiedade como uma das principais causas de sofrimento mental entre crianças e adolescentes no mundo. No Brasil, o problema é refletido em dados da Fundação Fiocruz, segundo os quais uma em cada quatro crianças entre 6 e 12 anos apresenta sintomas de angústia emocional crônica, muitas vezes sem diagnóstico formal.

Frente a esse cenário, a TRG tem sido adaptada para atender o público infantil. A técnica não exige verbalização direta das emoções, característica que favorece o tratamento de crianças que ainda não conseguem expressar o que sentem de forma clara. “A TRG é altamente eficaz nesse público porque respeita o tempo emocional da criança e trabalha as raízes do sofrimento. O método permite acessar, de maneira segura, experiências precoces que ainda repercutem no comportamento atual”, explica Soares.

Apesar dos bons resultados clínicos, o IBFT reforça que o tratamento deve envolver o núcleo familiar. “A criança está inserida em um sistema emocional. Não adianta tratá-la isoladamente. Em muitos casos, os pais também carregam dores que se refletem nos filhos. Sempre que possível, recomendamos a terapia familiar”, orienta.

Para Jair,  tratar a ansiedade infantil vai além de aplicar um rótulo clínico. “É preciso escutar o que aquela criança tenta comunicar com seus sintomas. Antes de medicar ou punir, é necessário compreender”, defende Soares. Segundo ele, a medicalização precoce, sem acompanhamento terapêutico, pode mascarar a origem do sofrimento e comprometer o desenvolvimento emocional.

A proposta do instituto é capacitar terapeutas para reconhecer o sintoma como um sinal legítimo de sofrimento psíquico, e não como desvio de conduta. “Uma infância ansiosa é um alerta de que algo precisa ser olhado com mais cuidado. E é justamente nesse momento que temos a chance de prevenir o adoecimento emocional na vida adulta”, conclui o fundador do IBFT.

IBFT Sobre o IBFT

O Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas (IBFT) é uma instituição educacional dedicada à formação de terapeutas especializados em saúde emocional. Fundado com o propósito de transformar vidas por meio do conhecimento, o IBFT oferece formações em diversas áreas, incluindo a Terapia de Reprocessamento Generativo (TRG), uma metodologia desenvolvida para tratar dores emocionais profundas. Com mais de 50 mil terapeutas formados no Brasil e no exterior, o instituto se destaca por sua abordagem prática e eficaz no tratamento de traumas, fobias, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Experiência Clínica Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país Vagas de estágio observacional são oferecidas em 22 especialidades médicas
Truismo Goiânia é destaque em turismo de saúde
Isolamento A um passo da loucura O isolamento absoluta pode levar a loucura
Psiquiatria Psiquiatra só trata “louco”?
“Adultizando” “Adultizando”, do youtuber Felca Entre uma cena e outra de crianças imitando rotinas e vaidades ostentatórias de adultos vazios
Banha x Óleo Estudo brasileiro coloca fim a um debate antigo: Banha de porco é mais saudável que óleo de soja?
Saúde
Sobre Saúde
Dicas de saúde para que você tenha uma vida plena.
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 10h04
31°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 34°

29° Sensação
6.52 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (21/08)

Mín. 21° Máx. 35°

Parcialmente nublado
Amanhã (22/08)

Mín. 21° Máx. 34°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde Juraci Martins foi uma das expressões políticas do Sudoeste Goiano
2
Comportamento - Há 7 dias A um passo da loucura
3
Geral - Há 6 dias Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente?
4
Geral - Há 6 dias Clientes da Equatorial Goiás podem comprar geladeira e ar-condicionado com 50% de desconto
5
Geral - Há 6 dias Eduardo Bolsonaro comemora novas sanções em foto com Paulo Figueiredo
Blogs e colunas
Saúde Saúde Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país
Economia Economia GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
AgroNegócio AgroNegócio Movimentação de soja e milho no Arco Amazônico cresce 288% nos últimos dez anos, superando avanço em Santos e Paranaguá
Cultura Cultura Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO GSA Alimentos oferece moradia de custo baixo a colaboradores e abre vagas
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias