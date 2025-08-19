Terça, 19 de Agosto de 2025 12:14
Médicos Sem Fronteiras
Geral Mais de mil vagas:

Um dos maiores concursos para professor em Goiás será lançado ainda em 2025

Edital deve ser publicado em outubro e oferecerá diversas vagas

19/08/2025 09h10
Por: Redação Fonte: portal6.com.br
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Considerado um dos mais aguardados do município, a Prefeitura de Senador Canedo confirmou que abrirá um novo concurso público com inúmeras vagas.

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro

Até o momento, conforme anunciado, serão contratados 1,5 mil servidores de diversas áreas. O edital deve ser publicado ainda em outubro deste ano, com o processo sendo conduzido pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG).

As vagas são destinadas a professor (pedagogo), professor (matemática), professor (português), professor (história), professor (geografia), professor (ciências), professor (inglês), professor (educação física), professor (artes), professor (música), agente educacional, assistente educacional e analista educacional (de língua portuguesa, matemática, nutricionista e assistente social).

Vale destacar que as contratações de servidores efetivos atendem a recomendações do Ministério Público, como parte do esforço de adequação das finanças do município.

Mais informações serão disponibilizadas em breve.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
