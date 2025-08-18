Segunda, 18 de Agosto de 2025 12:30
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralEmbaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da ItalianidadeGeralChina prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este anoGeralÉ anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superiorGeralChina quer etanol brasileiro e mira acordo bilionárioGeralA 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral Nova Veneza - GO

Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade

Embaixador Alessandro Cortese destacou legado e amizade entre Brasil e Nova Veneza em cerimônia especial

18/08/2025 11h05
Por: Redação Fonte: Jataí News
Embaixador foi recebido por mais de 300 pessoas e autoridades locais, como o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa; o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto
Embaixador foi recebido por mais de 300 pessoas e autoridades locais, como o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa; o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto

Nova Veneza (GO) — O Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, realizou nesta semana (12/08) uma visita oficial a Nova Veneza, cidade que leva o título de capital italiana de Goiás, para celebrar o lançamento da 3ª Semana Cultural da Italianidade, evento organizado pela Associação Cultural Italiana de Nova Veneza (ACINOVE) que valoriza as tradições e a herança deixada pela imigração iniciada em 1895.

A recepção oficial ocorreu no portal principal da cidade, onde o Embaixador foi recebido por mais de 300 pessoas e autoridades locais, como o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa; o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto; deputados estaduais, a Presidente da ACINOVE, Mercedes Sátiro, além dos representantes do comitês e das principais associações da comunidade italiana.

De lá, o cortejo seguiu até o coreto da Praça Américo Rosa e relembrou aspectos históricos da cidade ao longo do percurso. No local, foi inaugurada uma placa em homenagem à presença do Embaixador, como símbolo de reconhecimento e fortalecimento dos laços culturais entre Brasil e Itália.

A visita seguiu até a Chácara Pedro Stival, onde foi realizada a abertura oficial do evento pela Associação ACINOVE. O momento foi marcado pela execução dos hinos nacionais da Itália e do Brasil, interpretados pelo coral “Amici di Venezia”, e pelos discursos de boas-vindas das autoridades.

Durante seu discurso, o Embaixador Alessandro Cortese ressaltou a importância de Nova Veneza (GO) como guardiã da cultura italiana desde o final do século XIX, afirmando que ocasiões como a Semana Cultural da Italianidade são fundamentais para reforçar os vínculos entre Itália e Brasil e celebrar as tradições e a história que unem os dois países. “É uma honra estar em Nova Veneza, uma cidade que mantém viva a rica herança italiana desde 1895. Eventos como a Semana Cultural da Italianidade são essenciais para fortalecer os laços entre a Itália e o Brasil, celebrando nossas tradições e nossa história compartilhada”, destacou.

O encontro contou, ainda, com a apresentação do “tombo da polenta”, tradição italiana que simboliza a união e a celebração comunitária por meio da polenta, prato típico preparado em grande quantidade e servido em festas.

A programação terminou com uma visita do Embaixador à Escola Municipal Frain Faquim, onde assistiu a apresentações culturais realizadas pelas crianças e participou da premiação do Concurso Literário promovido no âmbito da Semana Cultural da Italianidade. No local, o Embaixador dirigiu palavras de agradecimento a alunos, professores, direção escolar e famílias. “É inspirador ver a juventude abraçando e valorizando as tradições italianas. A educação é o pilar para que essa rica cultura continue a florescer e a unir nossas comunidades”, finalizou.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Cidade de Goiás Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  
Teatro Cia Corpo na Contramão apresenta o infantil “Dangerosíssima Viagem” no Orum Aiyê Quilombo Cultural e no Esparta Arte e Cultura
“Menos da Metade” Quasar volta a apresentar em Goiânia o espetáculo que dá voz ao Cerrado
Empinar pipas Festival de pipas anima criançada e leva adultos aos bons momentos de infância
cidadania espanhola Corrida pela cidadania espanhola intensifica busca por documentos e expõe caos nos cartórios do país
Curso gratuito Cia Corpo na Contramão oferta uma semana de curso gratuito de imersão teatral para não-atores
Cultura
Sobre Cultura
No Centro Cultural Basileu Toledo França todos os dias você tem um encontro marcado com a cultura Jataiense e Goiana. Visite nosso Centro Cultural, ele fica na Avenida Goiás no antigo Olho D´agua.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
De férias no Sesc
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

24° Sensação
3.04 km/h Vento
30% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 18° Máx. 34°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 20° Máx. 35°

Tempo nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB É o que revelam cálculos ignorados nas estatísticas oficiais
2
Geral - Há 4 dias Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
3
Comportamento - Há 5 dias A um passo da loucura
4
Geral - Há 4 dias Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente?
5
Geral - Há 5 dias Avião russo Ilyushin IL-76 sancionado pelos EUA pousa em Brasília em voo vindo de Moscou
Blogs e colunas
Cultura Cultura Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade
AgroNegócio AgroNegócio China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
Economia Economia China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário
Tecnologia Tecnologia Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias