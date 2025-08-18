Embaixador da Itália no Brasil visita Nova Veneza para celebrar a 3ª Semana Cultural da Italianidade

Embaixador foi recebido por mais de 300 pessoas e autoridades locais, como o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa; o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto

Nova Veneza (GO) — O Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, realizou nesta semana (12/08) uma visita oficial a Nova Veneza, cidade que leva o título de capital italiana de Goiás, para celebrar o lançamento da 3ª Semana Cultural da Italianidade, evento organizado pela Associação Cultural Italiana de Nova Veneza (ACINOVE) que valoriza as tradições e a herança deixada pela imigração iniciada em 1895.

A recepção oficial ocorreu no portal principal da cidade, onde o Embaixador foi recebido por mais de 300 pessoas e autoridades locais, como o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa; o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto; deputados estaduais, a Presidente da ACINOVE, Mercedes Sátiro, além dos representantes do comitês e das principais associações da comunidade italiana.

De lá, o cortejo seguiu até o coreto da Praça Américo Rosa e relembrou aspectos históricos da cidade ao longo do percurso. No local, foi inaugurada uma placa em homenagem à presença do Embaixador, como símbolo de reconhecimento e fortalecimento dos laços culturais entre Brasil e Itália.

A visita seguiu até a Chácara Pedro Stival, onde foi realizada a abertura oficial do evento pela Associação ACINOVE. O momento foi marcado pela execução dos hinos nacionais da Itália e do Brasil, interpretados pelo coral “Amici di Venezia”, e pelos discursos de boas-vindas das autoridades.

Durante seu discurso, o Embaixador Alessandro Cortese ressaltou a importância de Nova Veneza (GO) como guardiã da cultura italiana desde o final do século XIX, afirmando que ocasiões como a Semana Cultural da Italianidade são fundamentais para reforçar os vínculos entre Itália e Brasil e celebrar as tradições e a história que unem os dois países. “É uma honra estar em Nova Veneza, uma cidade que mantém viva a rica herança italiana desde 1895. Eventos como a Semana Cultural da Italianidade são essenciais para fortalecer os laços entre a Itália e o Brasil, celebrando nossas tradições e nossa história compartilhada”, destacou.

O encontro contou, ainda, com a apresentação do “tombo da polenta”, tradição italiana que simboliza a união e a celebração comunitária por meio da polenta, prato típico preparado em grande quantidade e servido em festas.

A programação terminou com uma visita do Embaixador à Escola Municipal Frain Faquim, onde assistiu a apresentações culturais realizadas pelas crianças e participou da premiação do Concurso Literário promovido no âmbito da Semana Cultural da Italianidade. No local, o Embaixador dirigiu palavras de agradecimento a alunos, professores, direção escolar e famílias. “É inspirador ver a juventude abraçando e valorizando as tradições italianas. A educação é o pilar para que essa rica cultura continue a florescer e a unir nossas comunidades”, finalizou.