Terça, 19 de Agosto de 2025 12:09
Geral Força do Agro:

Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso

Um evento do agronegócio reuniu mais de 60 aeronaves no interior do Mato Grosso no último fim de semana, transformando-se em um verdadeiro encontro aeronáutico.

19/08/2025 08h01
Por: Redação Fonte: aeroin.net
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Por Carlos Martins/AeroIn

O fly-in aconteceu na Fazenda Dourado, em Nortelândia, a 150 quilômetros ao noroeste da capital, Cuiabá. No local, foi inaugurado o Confinamento Dourado, com foco exclusivo na engorda de gado, que, somado ao Confinamento da Globo, atingirá já em 2025 a marca de 60 mil cabeças abatidas, segundo a Locks LiveStock, empresa referência no setor e proprietária dos empreendimentos. Para 2026, está prevista a ampliação da capacidade para 95 mil abates anuais, com toda a produção apta para exportação.

O evento contou com a presença de autoridades políticas, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes; prefeitos da região; além de grandes nomes do agronegócio, parceiros estratégicos e colaboradores. Muitas dessas pessoas chegaram de avião, sendo contabilizadas 62 aeronaves, entre helicópteros, monomotores a pistão, bimotores a pistão, turboélices e jatos executivos, como mostra o Comandante Marcelo Trentini:

Diante da infraestrutura de transporte precária no interior do Brasil, o avião é uma ferramenta essencial para o agronegócio e, há várias décadas, atua como multiplicador de produtividade. É comum a participação de fabricantes de aeronaves e empresas do setor em grandes feiras agropecuárias, como a Agrishow, em Ribeirão Preto. Além de integrar a cadeia produtiva, a aviação exerce papel fundamental no combate a pragas, com a aviação agrícola brasileira sendo a segunda maior do mundo em frota, atrás apenas dos Estados Unidos.

Fonte: Aeroin.net

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
