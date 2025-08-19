Inauguração de fazenda reúne mais de 60 aeronaves no interior de Mato Grosso

Por Carlos Martins/AeroIn

O fly-in aconteceu na Fazenda Dourado, em Nortelândia, a 150 quilômetros ao noroeste da capital, Cuiabá. No local, foi inaugurado o Confinamento Dourado, com foco exclusivo na engorda de gado, que, somado ao Confinamento da Globo, atingirá já em 2025 a marca de 60 mil cabeças abatidas, segundo a Locks LiveStock, empresa referência no setor e proprietária dos empreendimentos. Para 2026, está prevista a ampliação da capacidade para 95 mil abates anuais, com toda a produção apta para exportação.

O evento contou com a presença de autoridades políticas, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes; prefeitos da região; além de grandes nomes do agronegócio, parceiros estratégicos e colaboradores. Muitas dessas pessoas chegaram de avião, sendo contabilizadas 62 aeronaves, entre helicópteros, monomotores a pistão, bimotores a pistão, turboélices e jatos executivos, como mostra o Comandante Marcelo Trentini:

Diante da infraestrutura de transporte precária no interior do Brasil, o avião é uma ferramenta essencial para o agronegócio e, há várias décadas, atua como multiplicador de produtividade. É comum a participação de fabricantes de aeronaves e empresas do setor em grandes feiras agropecuárias, como a Agrishow, em Ribeirão Preto. Além de integrar a cadeia produtiva, a aviação exerce papel fundamental no combate a pragas, com a aviação agrícola brasileira sendo a segunda maior do mundo em frota, atrás apenas dos Estados Unidos.

Fonte: Aeroin.net