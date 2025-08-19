Chuva dá trégua e pavimentação da “Picada 500” avança em ritmo acelerado

Por Jhefferson Gamarra/Campo Grande News

Pavimentação da Picada 500 que antigamente era tomada por lama (Foto: Toninho Ruiz)

Após um período de chuvas que dificultou o andamento das obras, a estiagem trouxe fôlego novo para a pavimentação dos 224 km da estrada conhecida como “Picada 500” (PY-15), ligando Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, no Chaco paraguaio. As equipes trabalham em turnos duplos, dia e noite, com quatro frentes simultâneas de serviço. As atividades incluem terraplanagem, implantação de base cimentada, execução de pavimento rígido e aplicação de asfalto.

O trecho é parte fundamental do Corredor Bioceânico, um projeto sonhado há cerca de 40 anos e que começa a se concretizar, conectando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile a portos estratégicos no norte chileno, como Antofagasta, Mejillones e Iquique. Essa ligação permitirá escoar a produção agroindustrial e mineral de forma mais ágil, reduzindo custos logísticos e tempo de transporte.

Entre os avanços recentes estão a conclusão da primeira base asfáltica, a ampliação e modernização de acessos e a entrega de uma nova avenida dupla em Mariscal Estigarribia, que facilitará o fluxo de veículos pesados. As obras visam eliminar os problemas históricos da via, marcada por poeira intensa na seca e lamaçais intransitáveis no período chuvoso.

O investimento total no trecho é parte de um pacote de obras viárias no Paraguai que soma US$ 1 bilhão, abrangendo também a construção de uma ponte internacional entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho e a pavimentação de outros trechos estratégicos da rota.

A expectativa é que, com a conclusão da Picada 500, o transporte de cargas até os portos chilenos tenha redução de até 40% no custo em relação à rota pelo Canal do Panamá. Além de benefícios econômicos, a obra deve gerar empregos diretos e indiretos, estimular o comércio local e melhorar o acesso a serviços para cerca de 41 mil habitantes da região.