Segunda, 18 de Agosto de 2025 10:44
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralChina prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este anoGeralÉ anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superiorGeralChina quer etanol brasileiro e mira acordo bilionárioGeralA 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PACGeralCom retirada dos EUA, Brasil abre novo mercado para carne bovina; veja qual
Anuncie conosco
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Geral Prioridade

China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano

Importadores chineses garantem cargas sul-americanas para temporada crucial de exportação dos EUA

18/08/2025 10h36
Por: Redação Fonte: Infomoney
Foto: Divulgação digital
Foto: Divulgação digital

Redação Reuters/Infomoney

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) – Os exportadores de soja dos Estados Unidos correm o risco de perder bilhões de dólares em vendas para a China este ano, à medida que as negociações comerciais se arrastam e os compradores do principal importador de oleaginosas fecham cargas do Brasil para embarque durante a principal temporada de comercialização dos Estados Unidos, de acordo com traders.

Importadores chineses terminaram de reservar as cargas de soja para setembro, levando cerca de 8 milhões de toneladas, todas da América do Sul, disseram três traders à Reuters.

Para outubro, compradores chineses garantiram cerca de 4 milhões de toneladas — metade de sua necessidade esperada — também da América do Sul, disseram os traders.

“As fortes compras de soja da China no terceiro trimestre sugerem que o setor acumulou estoques antes dos possíveis riscos de fornecimento no quarto trimestre”, disse Wang Wenshen, analista da Sublime China Information.

No ano passado, os importadores chineses de sementes oleaginosas compraram cerca de 7 milhões de toneladas dos EUA para embarques durante os dois meses.

O risco de uma ausência prolongada de compras chinesas para o ano-safra dos EUA a partir de setembro, em meio a tensões comerciais não resolvidas, poderia aumentar a pressão sobre os futuros de Chicago, negociados próximos das mínimas de cinco anos, disseram os traders.

Normalmente, a maioria das compras chinesas de soja dos EUA é enviada entre setembro e janeiro, antes que os suprimentos brasileiros assumam o controle após a colheita da América do Sul.

A expectativa é de que os compradores chineses concluam as reservas de outubro deste ano até o início do próximo mês, disse um trader de uma empresa internacional em Cingapura.

A China vem reduzindo sua dependência dos produtos agrícolas dos EUA desde a guerra comercial durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

No ano passado, a China importou cerca de 105 milhões de toneladas de soja. Desse total, 22,13 milhões de toneladas vieram dos EUA, no valor de US$12 bilhões.

TENSÕES COMERCIAIS PREJUDICAM AS PERSPECTIVAS

No domingo, Trump pediu à China que quadruplicasse suas compras de soja antes do prazo final da trégua tarifária, uma meta que analistas disseram ser inviável, pois exigiria que a China comprasse quase exclusivamente dos EUA. No dia seguinte, os dois lados estenderam a trégua tarifária por 90 dias.

No entanto, três traders disseram à Reuters que a prorrogação, por si só, não deve estimular as compras, já que a tarifa de Pequim sobre as importações de soja dos EUA permanece em 23% — tornando-as não competitivas.

A China poderia voltar a comprar soja dos EUA se chegasse a um acordo para reduzir as tarifas.

“Um cenário possível é que, se ambos os lados chegarem a um acordo em novembro, a China poderá voltar a comprar soja dos EUA, potencialmente estendendo a janela de exportação dos EUA e pressionando as vendas de novas safras do Brasil”, disse Johnny Xiang, fundador da AgRadar Consulting, sediada em Pequim.

Excluindo as tarifas, a soja dos EUA para embarque em outubro está cerca de US$40 por tonelada mais barata do que as cargas brasileiras que estão sendo compradas pela China, segundo dois traders.

A China tem soja em abundância depois de intensificar as importações, com as compras atingindo níveis recordes nos últimos meses.

(Reportagem de Naveen Thukral, em Cingapura, e Ella Cao, em Pequim)

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Novo mercado Com retirada dos EUA, Brasil abre novo mercado para carne bovina; veja qual
DATAGRO: Produção recorde de carnes da China no 1º semestre é uma boa notícia para os bovinos e suínos, mas pode ser um desafio para o setor avícola
Nota de falecimento Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Sem interesse Especialista: China não tem interesse de voltar a depender da soja dos EUA
Produção Chuvas do segundo semestre podem determinar a produção de cana-de-açúcar
Comprar mais Pedido de Trump para que a China quadruplique suas compras de soja dos EUA é inviável, avalia DATAGRO
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
De férias no Sesc
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

24° Sensação
3.04 km/h Vento
30% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 18° Máx. 34°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 20° Máx. 35°

Tempo nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB É o que revelam cálculos ignorados nas estatísticas oficiais
2
Geral - Há 4 dias Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
3
Comportamento - Há 5 dias A um passo da loucura
4
Geral - Há 4 dias Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente?
5
Geral - Há 5 dias Avião russo Ilyushin IL-76 sancionado pelos EUA pousa em Brasília em voo vindo de Moscou
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
Economia Economia China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário
Tecnologia Tecnologia Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 
Cultura Cultura Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias