É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior

Por Fabrício Vera/Jornal Opção

A Câmara Municipal de Goiânia avança na organização de seu próximo concurso público, com previsão de lançamento do edital e realização ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), durante a sessão desta quarta-feira, 13. O certame será conduzido pelo Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG), com o valor de R$ 2,6 milhão para a realização do serviço.

O concurso oferecerá 54 vagas para profissionais de níveis superior e médio. Para o nível superior, estão disponíveis 19 vagas, distribuídas da seguinte forma: analista de comunicação (1); economista (1); contador (1); analista de sistemas (6); analista de técnico legislativo (1); médico do trabalho (2); tradutor e intérprete de Libras (2); cerimonialista (1); analista de suporte de redes e sistemas (1); arquivista (1); e designer gráfico e animação (1).

Já para o nível médio, há um total de 35 vagas: agente administrativo (6); agente de manutenção (1); agente para assuntos legislativos (1); atendente de recepção e cerimonial (4); editor de vídeo (3); fotógrafo (1); motorista (2); operador de áudio e vídeo (1); operador de switcher (2); técnico de informática (2); cinegrafista (4); operador de caracteres (2); técnico em eletroeletrônica (2); técnico em iluminação (2); e técnico em telecomunicação (2).

“Era uma promessa feita aos servidores da Casa que ampliaríamos o quadro de efetivos da Câmara Municipal, e a gente cumpre esse compromisso”, contou Policarpo, em coletiva de imprensa. “Optamos por não construir um prédio novo, até pela economia, gastamos bem menos aqui com a ampliação dessa estrutura, mas necessitamos de servidores efetivos para dar continuidade nas novas comissões criadas”, pontuou o presidente.

Segundo o presidente, a contratação de servidores segue o plano de modernização da Casa, já que a maioria das vagas é para a área de tecnologia. “Por isso temos áreas bem específicas nesse concurso. A ideia é que esses servidores continuem aqui; os vereadores passam, os presidentes passam, mas esses servidores continuarão aqui, principalmente trabalhando na ampliação do sistema tecnológico da Câmara e, por consequência, na entrega de serviços à população”, destacou.

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD) | Foto: Guilherme Alves

Segundo Policarpo (foto), o próximo passo será a assinatura do contrato com o Instituto Verbena e depois a divulgação em Diários Oficiais e veículos de comunicação. Posteriormente, o Verbena publicará o edital com data do concurso que deve ocorrer nos próximos 30 dias. “Se tudo correr bem, as provas devem correr esse ano, para que a convocação e a contratação ocorra no início do próximo ano”, disse Policarpo.

A contratação do Instituto da UFG foi realizada por dispensa de licitação, com base no reconhecimento de seu notório saber técnico. A decisão segue o artigo 25, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993), que permite a contratação direta quando o contratado detém conhecimento especializado reconhecido na área, garantindo segurança e qualidade na execução do serviço.

“É uma instituição que já possui histórico de concursos não só em nosso estado, mas em todo o Brasil, e nós tivemos boas experiências com os concursos realizados pela UFG aqui na Câmara Municipal. Por entender que o relacionamento com a instituição já é mais próximo e por considerá-la talvez a mais capacitada neste momento para atender ao que a Câmara deseja, optamos por essa escolha”, explicou Policarpo ao Jornal Opção.